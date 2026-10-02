Paramount y Warner Bros. Discovery anunciaron un gran paso tras su fusión, ya que el producto de este nuevo proyecto llevará por nombre Skydance, identidad que busca reunir a dos de los estudios más reconocidos de la industria del entretenimiento.

A través de las redes sociales se compartió el video de presentación oficial de Skydance. El anuncio reúne algunas de las producciones y franquicias que pasarán a formar parte de este gigante audiovisual. La pieza muestra la dimensión del catálogo que estará bajo una misma compañía, con títulos conocidos por varias generaciones de espectadores.

Entre las marcas que quedarán bajo este nuevo conglomerado destacan HBO Max y Paramount+, dos plataformas de streaming que serán integradas dentro de la estrategia de la compañía. Según Paramount, la operación busca unir sus servicios de contenido directo al consumidor y ampliar su alcance internacional.

El catálogo también reunirá algunas de las franquicias más populares del cine y la televisión. “Harry Potter”, el universo DC, “Misión: Imposible” y “Bob Esponja” forman parte de una extensa colección de propiedades intelectuales que incluye además títulos como “Game of Thrones”, “Star Trek”, “Transformers”, “Top Gun” y “Teenage Mutant Ninja Turtles”.

La magnitud de esta unión también se refleja en su biblioteca audiovisual. La compañía combinada tendrá más de 15 mil películas y miles de horas de programación televisiva, además de marcas vinculadas al entretenimiento, los deportes y las noticias.

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Aunque la nueva compañía se llamará Skydance, las marcas históricas de Paramount y Warner Bros. mantendrán su identidad. David Ellison, CEO de Paramount Skydance, explicó que el objetivo es que el nuevo nombre tenga una identidad propia sin opacar el legado de ambos estudios.

La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Global reconfigura el mapa del entretenimiento global y eleva la presión competitiva frente a Netflix. Foto: EFE.

De esta manera, nace un nuevo gigante de Hollywood con la fusión de grandes estudios, plataformas de streaming y algunas de las franquicias más reconocibles del entretenimiento. La siguiente escena comenzará cuando la fusión se concrete y Skydance inicie oficialmente esta nueva etapa.