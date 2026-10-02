Este nuevo trabajo en conjunto integrará a HBO Max y Paramount+, así como las franquicias “Harry Potter”, “DC”, “Misión: imposible”, entre otras. (Foto: Instagram / @jamesgunn)
Este nuevo trabajo en conjunto integrará a HBO Max y Paramount+, así como las franquicias “Harry Potter”, “DC”, “Misión: imposible”, entre otras. (Foto: Instagram / @jamesgunn)
Por Redacción EC

Paramount y Warner Bros. Discovery anunciaron un gran paso tras su fusión, ya que el producto de este nuevo proyecto llevará por nombre Skydance, identidad que busca reunir a dos de los estudios más reconocidos de la industria del entretenimiento.

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