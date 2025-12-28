Warner Bros. y la “política” de competencia

Es 28 de diciembre. Luego de semanas agitadas lo único que debe querer es ver alguna película en Netflix o HBO sin ser molestado. Es probable que termine repitiendo alguna con sus personajes favoritos (Batman o Superman) u opte por algo de aventura (Star Trek o Top Gun). Una maratón con lo mejor de Los Soprano o El Padrino también es una opción recomendable. Si se pone nostálgico, ver al Coyote en su eterna persecución del Correcaminos; ¡no tiene pierde!

Sin quererlo estará sentado frente a los principales “actores” de una serie que viene rompiendo récords de audiencia desde su lanzamiento. En su primer capítulo, Netflix anuncia un acuerdo para la compra de Warner Bros. (controla HBO y varias de las películas y series mencionadas). Ofrece millones para hacerse de los estudios de producción y los catálogos de películas. La oferta no incluye al canal de noticias CNN que Warner controla. En su segundo capítulo, aparece Paramount (controla estudios de cine, cadenas de televisión y plataformas de streaming) que entra a competir subiendo la oferta alegando que esta compra (a diferencia de la anterior) tendrá menos objeciones de las autoridades. Esta oferta incluye a CNN. Recientemente, el Directorio de Warner ha aconsejado a sus accionistas no aceptar la oferta de Paramount. La batalla por la compra continua.

En cualquiera de los casos, la operación requiere de aprobación por autoridades de competencia. Las alarmas se han prendido. Surgen preocupaciones por el poder de domino que la operación engendra, el precio futuro del streaming (¿subirá el costo de Netflix?), la sostenibilidad de la industria del cine y la diversidad de opciones de entretenimiento. Debate interesante desde un punto de vista de competencia. Hasta aquí, todo parece lo usual.

Lo novedoso (¿o siempre fue así?) es la importancia que empiezan a tener otros factores en la evaluación de este tipo de operaciones que hace que lo anterior tenga menos relevancia.

Resulta que el director ejecutivo de Netflix, semanas antes de que anunciara su oferta por Warner, visitó la Casa Blanca marchándose con la impresión de que no enfrentaría una oposición (Bloomberg). Por su parte, Paramount -cuyos directivos cuentan con vínculos cercanos con la Casa Blanca- asegura que se encuentra en posición de superar los obstáculos regulatorios. Trump ha manifestado que Netflix tiene una gran cuota de mercado -lo que podría ser un problema-, que estará involucrado en la decisión, y que CNN -canal de noticias que le ha sido adverso- debería ser vendido como parte de cualquier compra. El partido se está jugando en una cancha donde lo político no es neutral.

Pasa también en otros lados. No hace mucho, el Gobierno español sujetó la operación BBVA/Sadabel a condiciones cuya motivación respondió más a razones políticas que a preocupaciones por la competencia.

Vivimos tiempos donde la política de competencia parece que tiene más de “política” (o geopolítica) que de competencia. ¿Estamos preparados para ese escenario o somos inmunes a esos riesgos? De eso nos ocuparemos el próximo año. Siga viendo su ‘pela’ tranquilo. ¡Felices Fiestas!