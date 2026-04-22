Resumen

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Imágenes del primer tráiler de "Coyote vs. Acme".
Imágenes del primer tráiler de "Coyote vs. Acme".
Por Redacción EC

Ketchup Entertainment publicó este 22 de abril el primer avance oficial de “Coyote vs. Acme”, filme que combina acción real con animación que casi fue cancelada y que tiene programado su estreno en salas de cine para el próximo 28 de agosto.

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