Ketchup Entertainment publicó este 22 de abril el primer avance oficial de “Coyote vs. Acme”, filme que combina acción real con animación que casi fue cancelada y que tiene programado su estreno en salas de cine para el próximo 28 de agosto.

La trama presenta una demanda legal interpuesta por el Coyote contra la corporación Acme debido al funcionamiento de los productos fabricados por dicha empresa. El protagonista contrata al abogado Kevin Avery, interpretado por Will Forte, para enfrentar al representante legal de la compañía, papel a cargo de John Cena.

The trailer ACME doesn’t want you to see. Coyote vs. ACME. In theaters August 28. pic.twitter.com/8ADr6p9w1V — Coyote vs. ACME (@CoyoteACMEMovie) April 22, 2026

El elenco incluye también a los actores Lana Condor, P. J. Byrne y Luis Guzmán. También se pueden divisar en el primer tráiler de la película a diversos personajes de Looney Tunes como Bugs Bunny y Daffy Duck, entre otros integrantes de la franquicia.

Warner Bros. Discovery finalizó la producción del filme en 2022, pero inicialmente decidió no estrenarlo para obtener un beneficio fiscal de 30 millones de dólares. Esta medida fue revertida tras el interés de otros distribuidores y la posterior adquisición de los derechos por parte de Ketchup Entertainment.

La compra de la película se cerró por un monto de 50 millones de dólares. La distribuidora actual inició la fase de promoción oficial tras confirmar que el lanzamiento será de alcance nacional en cines comerciales.