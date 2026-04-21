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El actor Patrick Muldoon, conocido por sus papeles en "Days of Our Lives", "Melrose Place" y "Starship Troopers", ha fallecido a los 57 años. (Foto: Robyn Beck / AFP)
El actor Patrick Muldoon, conocido por sus papeles en "Days of Our Lives", "Melrose Place" y "Starship Troopers", ha fallecido a los 57 años. (Foto: Robyn Beck / AFP)
Por Agencia EFE

El actor Patrick Muldoon, conocido por sus papeles en “Days of Our Lives, “Melrose Place” y “Starship Troopers”, ha fallecido a los 57 años tras sufrir un infarto, según confirmó el portal TMZ.

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