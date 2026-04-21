La industria de Hollywood está de luto tras confirmarse la partida de Patrick Muldoon a los 57 años. El actor, que dejó una huella imborrable en la televisión de los años 90, fue hallado sin vida en su residencia, dejando consternados a sus seguidores y colegas.

¿De qué murió Patrick Muldoon? La causa oficial de su fallecimiento

Según los informes médicos y lo reportado por fuentes cercanas a la familia, Patrick Muldoon murió a causa de un ataque al corazón fulminante. El deceso ocurrió de manera repentina el pasado domingo 19 de abril de 2026 en su casa de Beverly Hills, California.

El desgarrador relato de su hermana Shana Muldoon-Zappa sobre los hechos

Shana Muldoon-Zappa, hermana del actor, fue quien proporcionó los primeros detalles a medios especializados como TMZ. Según su testimonio, la secuencia de los hechos comenzó de forma rutinaria cuando el actor se disponía a tomar una ducha tras compartir un momento tranquilo con su pareja.

Patrick Muldoon hallado inconsciente: ¿Qué pasó en su casa de Beverly Hills?

La preocupación surgió cuando la novia del actor notó que este tardaba demasiado en salir del baño. Al ingresar a la habitación, lo encontró inconsciente en el suelo. A pesar de que los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar, las maniobras de reanimación cardiopulmonar no tuvieron éxito.

La confirmación de TMZ y Variety sobre el deceso del actor

Tanto el portal TMZ como la revista Variety confirmaron la noticia tras comunicarse con el representante legal del intérprete. Los reportes iniciales asocian el suceso con un infarto agudo de miocardio, señalando que no hubo indicios de violencia o circunstancias sospechosas en la escena.

Reacciones de la comunidad artística ante la muerte de Patrick Muldoon

Compañeros de reparto de producciones icónicas como ‘Days of Our Lives’ y ‘Starship Troopers’ han comenzado a expresar sus condolencias en redes sociales. Se destaca no solo su talento frente a las cámaras, sino también su calidad humana y su faceta como productor ejecutivo en años recientes.

Patrick Muldoon: Un repaso por su trayectoria desde ‘Salvados por la campana ’

El actor inició su carrera con participaciones en series juveniles como ‘Saved by the Bell’ y ‘¿Quién manda a quién?’. Sin embargo, su salto a la fama mundial se dio gracias a su interpretación de Austin Reed, papel que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión estadounidense.

Series de Televisión (Sus papeles más icónicos)

Days of Our Lives (1992–1995, 2011–2012): Su papel más famoso como Austin Reed , el cual interpretó en dos etapas diferentes.

Su papel más famoso como , el cual interpretó en dos etapas diferentes. Melrose Place (1995–1996): Interpretó al villano Richard Hart durante las temporadas centrales de la serie.

Interpretó al villano durante las temporadas centrales de la serie. Saved by the Bell (Salvados por la campana) (1991): Interpretó a Jeffrey Hunter, el jefe y novio de Kelly Kapowski en el Max.

Interpretó a Jeffrey Hunter, el jefe y novio de Kelly Kapowski en el Max. Who’s the Boss? (¿Quién manda a quién?) (1990): Uno de sus primeros papeles acreditados como Matt.

Uno de sus primeros papeles acreditados como Matt. Silk Stalkings (1992): Participación especial como Charles Lantman.

Películas Destacadas

Starship Troopers (1997): Su papel cinematográfico más recordado como el piloto Zander Barcalow .

Su papel cinematográfico más recordado como el piloto . Stigmata (1999): Interpretó a Steven en este thriller sobrenatural.

Interpretó a Steven en este thriller sobrenatural. The Arrival II (1998): Secuela de ciencia ficción donde interpretó a Jack Addison.

Secuela de ciencia ficción donde interpretó a Jack Addison. Wicked (1998): Thriller donde actuó junto a una joven Julia Stiles.

Thriller donde actuó junto a una joven Julia Stiles. The Comeback Trail (2020): Comedia junto a Robert De Niro, Morgan Freeman y Tommy Lee Jones.

Comedia junto a Robert De Niro, Morgan Freeman y Tommy Lee Jones. Marlowe (2022): Interpretó a Richard Cavendish y también se desempeñó como productor ejecutivo.

Interpretó a Richard Cavendish y también se desempeñó como productor ejecutivo. Vanquish (2021): Película de acción con Morgan Freeman y Ruby Rose.

Producciones Póstumas y Proyectos Recientes

Dirty Hands (2026): Thriller policíaco con estreno previsto para este 24 de abril de 2026.

Thriller policíaco con estreno previsto para este 24 de abril de 2026. The Dreadful (2026): Proyecto donde figura como productor ejecutivo.

Proyecto donde figura como productor ejecutivo. Kockroach (2027): Cinta de alto presupuesto protagonizada por Chris Hemsworth y Taron Egerton, donde Muldoon trabajó como productor ejecutivo.

Otras producciones (Cine y TV Movies)

Patrick fue un rostro recurrente en películas familiares y de temática navideña, tales como:

A Boyfriend for Christmas (2004)

Ice Spiders (2007)

The 7 Adventures of Sinbad (2010)

Bernie the Dolphin (2018) y su secuela en 2019.

Robo-Dog (2015)

A pesar de su partida, el trabajo de Muldoon seguirá presente. Su última película, el thriller policíaco ‘Dirty Hands’, mantiene su fecha de estreno prevista para este 24 de abril de 2026. Además, se encontraba trabajando como productor en la cinta ‘Kockroach’, protagonizada por Chris Hemsworth.