Resumen

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Aquí te contamos todo lo que se sabe hasta el momento sobre el fallecimiento de Patrick Muldoon. (Foto: TMZ)
Aquí te contamos todo lo que se sabe hasta el momento sobre el fallecimiento de Patrick Muldoon. (Foto: TMZ)
Por Paolo Valdivia

La industria de Hollywood está de luto tras confirmarse la partida de Patrick Muldoon a los 57 años. El actor, que dejó una huella imborrable en la televisión de los años 90, fue hallado sin vida en su residencia, dejando consternados a sus seguidores y colegas.

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