Resumen

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El capítulo 6 de la Temporada 2 de "Dorohedoro" se estrena en Crunchyroll este miércoles 22 de abril. (Foto: Crunchyroll)
El capítulo 6 de la Temporada 2 de "Dorohedoro" se estrena en Crunchyroll este miércoles 22 de abril. (Foto: Crunchyroll)
Por Paolo Valdivia

Crunchyroll y Netflix estrenan el capítulo 6 de la Temporada 2 de “Dorohedoro” este miércoles 22 de abril. El mundo de “Dorohedoro” vuelve con más humo, magia y caos del que recordábamos. Aquí te damos todos los detalles para que no te pierdas el estreno más esperado del 2026 con sus nuevos episodios.

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