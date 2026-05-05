Resumen

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El capítulo 8 de la Temporada 2 de “Dorohedoro” se estrena en Crunchyroll y Netflix este miércoles 6 de mayo. (Foto: Crunchy)
El capítulo 8 de la Temporada 2 de “Dorohedoro” se estrena en Crunchyroll y Netflix este miércoles 6 de mayo. (Foto: Crunchy)
Por Paolo Valdivia

Crunchyroll y Netflix estrenan el capítulo 8 de la Temporada 2 de “Dorohedoro” este miércoles 6 de mayo. El mundo de “Dorohedoro” vuelve con más humo, magia y caos del que recordábamos. Aquí te damos todos los detalles para que no te pierdas el estreno más esperado del 2026 con sus nuevos episodios.

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