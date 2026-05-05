Crunchyroll y Netflix estrenan el capítulo 8 de la Temporada 2 de “Dorohedoro” este miércoles 6 de mayo. El mundo de “Dorohedoro” vuelve con más humo, magia y caos del que recordábamos. Aquí te damos todos los detalles para que no te pierdas el estreno más esperado del 2026 con sus nuevos episodios.

Hora de estreno del capítulo 8 de la Temporada 2 de “Dorohedoro”

El capítulo 8 de la temporada 2 de “Dorohedoro” se estrena este el miércoles 6 de mayo a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 8:00 a.m.

Colombia: 9:00 a.m.

Ecuador: 9:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Chile: 11:00 a.m.

Argentina: 11:00 a.m.

Perú: 9:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

Paraguay: 11:00 a.m.

Uruguay: 11:00 a.m.

España: 4:00 p.m. (hora peninsular)

Fecha de estreno oficial

El estreno oficial del capítulo 8 de la segunda temporada será este 6 de mayo. Las cuentas oficiales han disipado cualquier duda, marcando este día como el regreso triunfal de la serie. ¡Prepara las gyoza porque el caos empieza puntualmente!

Dónde ver la Temporada 2 de “Dorohedoro”

Vía Crunchyroll y Netflix

En un movimiento poco común pero muy beneficioso para los fans, la serie contará con una distribución masiva en Netflix y Crunchyroll. Podrás seguir las nuevas aventuras de los “limpiadores” de En y los habitantes de El Hoyo a través de las plataformas líderes, asegurando calidad 4K y doblaje al español desde el primer día.

Cómo verlo en Crunchyroll y Netflix

Para alegría de la comunidad, tanto Crunchyroll como Netflix han confirmado que tendrán la Temporada 2 en su catálogo:

En Netflix: Si ya viste la primera parte ahí, solo tienes que buscar el título y añadirlo a “Mi lista”. Se espera que los episodios se liberen en formato simulcast o en bloques según la región.

Si ya viste la primera parte ahí, solo tienes que buscar el título y añadirlo a “Mi lista”. Se espera que los episodios se liberen en formato o en bloques según la región. En Crunchyroll: La plataforma del “sol naranja” también emitirá los episodios, lo que garantiza una excelente traducción en los subtítulos y disponibilidad inmediata tras la emisión en Japón.

Sinopsis

La trama nos sitúa inmediatamente después del final de la primera entrega. Caimán y Nikaido se ven obligados a profundizar en sus vínculos mientras la “Familia de En” intensifica la búsqueda de los responsables de la muerte de sus miembros. El secreto de la transformación de Caimán está a punto de revelarse, pero el precio a pagar podría ser la cordura de nuestros protagonistas.

Lista de personajes

Caiman: El protagonista con cabeza de lagarto que busca su pasado.

El protagonista con cabeza de lagarto que busca su pasado. Nikaido: La experta en combate y dueña del Hungry Bug.

La experta en combate y dueña del Hungry Bug. En: El poderoso líder de los hechiceros obsesionado con los hongos.

El poderoso líder de los hechiceros obsesionado con los hongos. Shin y Noi: Los ejecutores estrella de la familia En.

Los ejecutores estrella de la familia En. Fujita: El joven hechicero que busca su lugar en el mundo.

El joven hechicero que busca su lugar en el mundo. Ebisu: La excéntrica y peligrosa aliada de la familia En.

La excéntrica y peligrosa aliada de la familia En. Kasukabe: El científico que conoce los secretos más oscuros de la magia.

De qué trata la Temporada 2

Esta temporada se adentra en el arco de la “Búsqueda de la Identidad”. Veremos cómo Caiman empieza a tener visiones más claras de quién era antes de ser transformado. Además, el conflicto entre los residentes de “The Hole” y los hechiceros escalará a una guerra total, introduciendo nuevos tipos de magia y criaturas aún más grotescas que en la primera parte.

Tráiler oficial de la Temporada 2 de “Dorohedoro”

Ficha técnica