Horóscopo de HOY, lunes 11 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una calma inusual en las áreas de trabajo podría indicar el anuncio de cambios. Amor: sentimientos en pugna se debatirán en el corazón pero descubrirá algo positivo.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un escenario cambiante será positivo para el negocio o un nuevo proyecto. Amor: se aclarará un asunto que ha creado confusión y finalmente la pareja estará aliviada.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento para hacer cambios postergados e imitar las historias exitosas. Amor: posible inicio de un romance; renovar votos en pareja o promover una reconciliación.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: resolverá dificultades que comprometían el éxito y logrará mejorías. Amor: disfrutará de gran disposición para liberar su encanto y generar una fuerte calidez.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: vencerá los argumentos pesimistas sobre un proyecto, dando a conocer las ventajas. Amor: concurrirá a dar cierta ayuda y se enamorará de la persona más bella.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: evaluarán su negocio o proyecto y el excelente resultado dará que hablar. Amor: expresará sentimientos en la relación y encenderá la calidez de los inicios.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una serie de errores le obligarán a pedir mayor concentración a todos. Amor: se manejará con cierto mutismo pero tendrá que responder una pregunta.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: demostrará que un proyecto no se ajusta a lo pedido y será destacado. Amor: disipará temores en la pareja que no tienen existencia real y da optimismo.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: con buen humor favorece acuerdos y aprovecha oportunidades. Amor: querrá acercarse a alguien impactante y se enamorará en la primera charla.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la comunicación mejorará y destraba los proyectos estancados. Amor: expresará los sentimientos guardados y la pareja renovará la calidez en armonía.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su entorno le sorprenderá por la fuerte cooperación y las cosas crecerán. Amor: temas sentimentales serán confesados a un amigo quien le dará una buena idea.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajos y negocios: los negocios tendrán audacia y comienzan a dar los frutos que todos esperan. Amor: un encuentro agradable hará que un romance comience a ser algo tangible.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SOCIABLE. LE GUSTA ESTAR ENTRE MULTITUDES PERO MÁS QUE NADA CON AMIGOS.