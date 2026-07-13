Horóscopo de HOY, lunes 13 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: circunstancias imprevistas favorecerán el avance de trabajos o proyectos. Amor: el exceso de vida social provocará cuestionamientos para dialogar en pareja.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: gente influyente o su entorno destacará su trabajo por las mejoras producidas. Amor: hacer críticas será un desatino en la pareja; mejor será escuchar y dialogar.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: alguien generará obstáculos para que su trabajo o proyecto no avance. Amor: su realidad cambiará cuando la persona que le desvela se acerque a charlar; romance.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: resolverá una complicación de modo magistral y los elogios llegarán; éxito. Amor: alguien será ambiguo para definir una respuesta que está bien clara y no lo esperará.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: desacuerdos en estrategias podrían derivar en la toma de decisiones erróneas. Amor: surgirá un romance con la persona menos imaginada y su mundo se iluminará.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: las tareas de cierta rigidez serán abandonadas y comenzará algo nuevo. Amor: tomará como exigencias de su pareja simples comentarios, su reacción es exagerada.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: planteos del entorno demorarán los trabajos pero hallará la solución. Amor: su encanto en los encuentros se sentirá irresistible y alguien se acercará.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: su respuesta ante las dificultades generará cooperación y habrá logros. Amor: se darán circunstancias para que un nuevo romance comience a insinuarse.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: una situación difícil dará un vuelco y las cosas mejorarán. Amor: una discusión en la pareja podría sacar a la luz temas complicados de afrontar.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: surgirán errores pero no pierde tiempo en debates y los arregla. Amor: logrará que la relación se equilibre y se aclararán dudas sin discutir ni enojarse.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: momento para los trabajos de precisión o de cálculo. Buena perspectiva. Amor: su encanto se verá irresistible y persona que le gusta lo percibirá; posible romance.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: las reparaciones en áreas de interés serán propicias; llega nueva etapa. Amor: iniciativas apresuradas podrían dañar la armonía de la pareja más que facilitarla.
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