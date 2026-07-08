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Resumen

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Lima, Perú. Miércoles, 24 de Junio del 2026 Retratos a Marcela Neira, gerente general de Nhow Lima Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Lima, Perú. Miércoles, 24 de Junio del 2026 Retratos a Marcela Neira, gerente general de Nhow Lima Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
/ Mario Zapata N.
Por Redacción Economía

La ejecutiva conversó con Día 1 sobre sus aficiones y compartió algunas anécdotas personales. Además, nos cuenta que no desaprovecharía la oportunidad de cenar con José Koechlin, fundador de Inkaterra.