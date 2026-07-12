Horóscopo de HOY, domingo 12 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: tomará una iniciativa amorosa que sorprenderá a la persona que más le interesa; hermoso momento. Salud: una consulta aliviará. Sorpresa: alguien volverá.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: una pequeña atención encenderá la calidez y un encuentro se convertirá en inicio de un romance. Salud: una molestia se disipará. Sorpresa: anhelo cumplido.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: los reproches continuos afectarán la relación pero dejará una enseñanza y al final mejorará. Salud: cierta fatiga será superada. Sorpresa: propuesta increíble.
CANCER (junio 22-julio 22)
Amor: una confidencia creará dudas pero una aclaración permitirá la armonía en la pareja. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: gesto audaz.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: una circunstancia provocará que un encuentro derive en romance con vivencias inolvidables. Salud: con equilibrio, buena. Sorpresa: viaje imprevisto.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: un desencuentro podría provocar momentos difíciles pero la pareja lo superará. Salud: iniciará plan de ejercicios. Sorpresa: confusión reiterada.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: momentos agradables revivirán el inicio romántico de la pareja y crecerá la calidez. Salud: los nervios se calmarán. Sorpresa: regalo deslumbrante.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: algunos roces provocarán tirantez en la pareja pero no insistirán en discutir. Salud: descansará mejor cada día. Sorpresa: elogio inesperado.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: la pareja crece y las confusiones se aclaran pero la calidez aun no aparece. Salud: una dolencia será superada. Sorpresa: alguien será indiscreto.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: una persona se acercará y le aceptará así como es y una relación comenzará. Salud: una consulta dará alivio. Sorpresa: acuerdo rápido.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: algún gesto encenderá una llama que cree extinguida y su encanto brillará en lo íntimo. Salud: un control estará oportuno. Sorpresa: un amigo viajará.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: ciertos problemas serán un obstáculo que la pareja deberá superar y lo logrará con afecto. Salud: momento para comer sano. Sorpresa: encuentro divertido.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: VALIENTE. NO LE TEME A NADA NI A NADIE. SIEMPRE SE EMBARCA EN AVENTURAS.
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