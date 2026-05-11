Por Melissa Rodríguez Enciso

El perfil del comprador que busca una vivienda en Lima ha cambiado. Hoy, más allá de buscar el departamento ideal, se toma especial atención al presupuesto disponible, pues el usuario está más informado, compara más alternativas y toma decisiones cada vez más condicionadas por su capacidad de pago, el acceso al crédito y los tiempos de traslado dentro de la ciudad.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.