Por Redacción EC

En la actualidad, comprar el primer departamento es una decisión importante que requiere planificación y análisis. De hecho, contar con la información adecuada permitirá a las personas identificar el momento ideal para invertir en una propiedad, lo que puede marcar una gran diferencia tanto en sus finanzas como en su calidad de vida. Y es que el sueño de la casa propia es una de las principales aspiraciones de muchas personas, quienes trabajan arduamente con el objetivo de adquirir una vivienda que se ajuste a sus posibilidades económica. En ese contexto, un portal inmobiliario líder en el país reveló los precios por metro cuadrado en los distritos de Lima, destacando a una zona como la más económica para vivir en comparación con las demás. Esto ha llamado la atención de los usuarios, quienes se mantienen a la expectativa e interesados por conocer la comuna. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.