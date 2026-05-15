En la actualidad, comprar el primer departamento es una decisión importante que requiere planificación y análisis. De hecho, contar con la información adecuada permitirá a las personas identificar el momento ideal para invertir en una propiedad, lo que puede marcar una gran diferencia tanto en sus finanzas como en su calidad de vida. Y es que el sueño de la casa propia es una de las principales aspiraciones de muchas personas, quienes trabajan arduamente con el objetivo de adquirir una vivienda que se ajuste a sus posibilidades económica. En ese contexto, un portal inmobiliario líder en el país reveló los precios por metro cuadrado en los distritos de Lima, destacando a una zona como la más económica para vivir en comparación con las demás. Esto ha llamado la atención de los usuarios, quienes se mantienen a la expectativa e interesados por conocer la comuna. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DISTRITO DE LIMA TIENE LA VIVIENDA MÁS BARATA?

A través de una investigación de mercado realizado por Urbania, compartido por Infobae, sostiene que las viviendas en la capital continúa con una tendencia moderada al alza este 2026. Es decir, el precio promedio de venta de estos inmuebles alcanzó los S/ 6 886 por metro cuadrado en abril, lo que representa un aumento mensual de 0,3 %. No obstante, el estudio del mercado inmobiliario precisó que el distrito de San Martín de Porres, ubicado en la zona norte de Lima Metropolitana, registra el precio más económico, con aproximadamente S/ 2 956 por metro cuadrado.

De esta manera, esta comuna se encuentra entre los más atractivos por la ciudadanía que busca adquirir su primer predio. Por su parte, los otros distritos con mayor valorización inmobiliaria figuran San Isidro, que encabeza la lista con un precio promedio de S/ 9 268 por metro cuadrado, seguido por Barranco con S/ 9 169 y Miraflores con S/ 8 831. Es importante mencionar que, el informe indicó que los lugares con los precios más accesibles se encuentra el Callao, con S/ 3 163 por metro cuadrado; Los Olivos, con S/ 3 488; y San Juan de Miraflores, con S/ 3 783, conforme comparte Infobae.

¿CUÁLES SON LOS DISTRITOS QUE ATRAVIESA LA AVENIDA UNIVERSITARIA?

La avenida Universitaria es una de las vías más transitadas de Lima, tanto por peatones como por vehículos que a diario se dirigen a sus centros de estudio o trabajo. Según Google Maps, esta arteria es considerada la más extensa de la capital, con una longitud de 32,2 kilómetros. Además, conecta seis distritos: Comas, San Miguel, Carabayllo, Cercado de Lima, San Martín de Porres y Los Olivos.

Asimismo, la avenida Universitaria no solo se caracteriza por su extensión y sus decenas de cuadras, sino también por el origen de su nombre. Y es que esta vía atraviesa reconocidas casas de estudio, como la Universidad Privada del Norte (UPN), la Universidad de Ciencias y Humanidades y, sobre todo, la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), entre otras.

Por otro lado, la vía más corta de Lima es la avenida Alfredo Novoa, también conocida como Calle 33, cuyo recorrido abarca parte del distrito de San Martín de Porres y se extiende hasta la provincia constitucional del Callao. Según el youtuber Baby Bike City, esta calle suele utilizarse como estacionamiento improvisado de tráileres y camiones, así como de ambulantes y negocios.