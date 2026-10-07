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Ideas que Lima no debe perder

“[Las propuestas de los candidatos] no deberían extinguirse con la campaña, sino rescatarse y articularse para fortalecer la agenda del próximo gobierno”.

    Aldo Facho Dede
    Por

    Arquitecto y urbanista. Cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La próxima gestión recibirá una ciudad compleja y una ciudadanía que espera resultados". Ilustración: El Comercio.
    "La próxima gestión recibirá una ciudad compleja y una ciudadanía que espera resultados". Ilustración: El Comercio.

    Acabamos de elegir a quien gobernará la Municipalidad de Lima por los próximos cuatro años. Durante estos meses, hemos escuchado a los candidatos plantear diversas propuestas orientadas a enfrentar los problemas estructurales que padecemos. Estas no deberían extinguirse con la campaña, sino rescatarse y articularse para fortalecer la agenda del próximo gobierno. Por ello, vale la pena revisarlas bajo un enfoque estratégico, con el propósito de identificar las principales coincidencias.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.