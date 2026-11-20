Un fuerte sismo de magnitud 6.7 se registró la noche de este viernes 20 de noviembre en la región Junín, sin que hasta el momento se hayan reportado daños materiales ni personales. De acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 19:09:19 horas.

“Si bien es cierto Junín está en la zona altoandina y casi nunca se han registrado movimientos sísmicos de gran magnitud como este, muchas veces en los simulacros no los tomamos mucho en cuenta por lo mismo que nunca ha sucedido. Hemos visto que en esta ocasión ocurrió lo impensado, pero gracias a Dios todos estuvimos preparados”, señaló a RPP Vicente Ortiz, autoridad edil de la jurisdicción.

Usuarios usaron sus redes sociales para manifestar su preocupación ante posibles réplicas en Junín.

“Ha sido un gran susto. Para estos casos Defensa Civil, debe estar pendiente de todos”, señaló un usuario desde Cerro de Pasco.

“Debemos tener simulacros más seguidos para estar realmente preparados. En un sismo como el de hoy no sabemos a dónde acudir en nuestros distritos”, señaló otra usuaria.

Sismo en distritos de Lima Metropolitana

En distritos como Magdalena del Mar, Pueblo Libre, Comas, Los Olivos, Ate, San Juan de Lurigancho, La Molina y Jesús María, cientos de personas salieron de sus casas y edificios para ponerse a buen recaudo.

Asimismo, usuarios que se encontraban en centros comerciales detallaron que sintieron mucho temor por la gran cantidad de personas y señalaron que, con el ruido ambiental, no se lograba distinguir si el movimiento correspondía a un sismo o al bullicio habitual del lugar.

#LoÚltimo Sismo de magnitud 6.7 se registró esta noche Mantente informado en la WEB ► https://t.co/hrg1h9s6jY https://t.co/Q9yDLyi34N — Canal N (@canalN_) November 21, 2026

Monitoreo y reporte preliminar de daños

Tras el movimiento sísmico, las autoridades locales y las oficinas de gestión del riesgo de desastres iniciaron el monitoreo correspondiente en las zonas cercanas al epicentro. Hasta el cierre de este reporte, no se han reportado daños materiales en viviendas, vías de comunicación ni infraestructura pública.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la ciudadanía mantener la calma, tener lista la mochila de emergencia y ubicar las zonas seguras internas y externas ante posibles réplicas.

Recomendaciones de Indeci ante posibles réplicas

Ante la ocurrencia de este evento de gran magnitud, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la ciudadanía:

Mantener la calma y evitar el pánico.

Tener lista y a la mano la mochila de emergencia.

Ubicar y desplazarse hacia las zonas seguras internas y externas previamente establecidas ante posibles réplicas.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0818 Fecha y Hora Local: 20/11/2026 19:09:19 Magnitud: 6.7 Profundidad: 129km Latitud: -10.97 Longitud: -76.19 Intensidad: V Junín Referencia: 30 km al NO de Junín, Junín - Junín https://t.co/9fFKemqYyH — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 21, 2026

🚨 Ante una emergencia, sigue estas #recomendaciones. 🔸No corras. 🔸No empujes. 🔸No grites. 🔸No regreses. 🔄Comparte esta información. https://t.co/it0TSyqrPX — INDECI (@indeciperu) November 21, 2026

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