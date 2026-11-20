Un sismo de magnitud 6.7 se registró este viernes 20 de noviembre en el departamento de Junín, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales oficiales.

De acuerdo con dicha institución, el temblor ocurrió a las 7:09 p.m. y su epicentro se localizó a 30 kilómetros al noroeste del citado departamento del centro del país.

El sismo tuvo una profundidad de 129 kilómetros y una intensidad máxima de V en Junín.

Publicación del IGP tras el sismo registrado en Junín la noche del viernes 20 de noviembre de 2026

Según reportaron corresponsales de Canal N, el temblor de magnitud 6.7 fue percibido también en lugares como Oxapampa y Pasco. También se sintió en Lima, la capital del país.

El jefe del IGP, Hernando Tavera, explicó que el temblor fue percibido con fuerza en diferentes regiones debido a su profundidad de 129 kilómetros.

“Es un sismo de profundidad intermedia, por lo que el rayo de percepción del sacudimiento ha sido bastante grande y la duración ha sido un poquito larga por el paso del mayor número de ondas que se genera por ese nivel de profundidad”, indicó en diálogo con RPP.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó en la red social ‘X’ que el movimiento telúrico fue percibido entre moderado y fuerte por la población de Junín. La entidad realiza el trabajo de monitoreo en zonas vulnerables.

Por su parte, el Ministerio de Salud detalló que realiza el monitoreo de daños tras el temblor a través del COES Salud y el EMED de la Diresa de Junín.

Las autoridades locales y de Defensa Civil no han reportado hasta el momento la ocurrencia de daños materiales o personales tras el fuerte sismo de magnitud 6.7.

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