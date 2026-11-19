Un sismo de magnitud 3.5 remeció la región Piura la noche de este jueves 19 de noviembre. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el evento telúrico ocurrió a las 8:18 p.m.
Un sismo de magnitud 3.5 remeció la región Piura la noche de este jueves 19 de noviembre. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el evento telúrico ocurrió a las 8:18 p.m.
Asimismo, se detalló que el temblor presentó una profundidad de 36 kilómetros y una intensidad de grado II a 9 kilómetros al suroeste de Sullana.
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú comunicó que el evento no generó alerta de tsunami en el litoral peruano.
REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0814 Fecha y Hora Local: 19/11/2026,20:18:09 Fecha y Hora UTC: 20/11/2026,01:18:09 Magnitud: 3.5 Profundidad: 36 km Latitud: -4.95 Longitud: -80.76 Intensidad: II Sullana Referencia: 9 km al SO de Sullana, Sullana - Piura https://t.co/RhLLpPoege— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 20, 2026
Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.
Mochila de emergencia
La mochila debe reunir los productos indispensables para atender las necesidades básicas durante las primeras horas de un desastre. Su contenido dependerá de la cantidad de personas que integran el hogar y de sus condiciones particulares. Por ejemplo, las familias con niños pequeños, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes con enfermedades crónicas deben incorporar artículos específicos.
Estos son los principales artículos que se deben incluir:
- Agua y alimentos: botellas de agua potable y productos no perecederos que puedan consumirse fácilmente.
- Iluminación y comunicación: linterna, pilas adicionales, radio portátil, silbato y cargador portátil para el celular.
- Salud: botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso habitual.
- Higiene y protección: artículos de aseo personal, mascarillas, ropa de cambio y prendas de abrigo.
- Dinero y documentos: efectivo, preferentemente en billetes pequeños, y copias de documentos importantes protegidas de la humedad.
- Otros implementos: agenda con teléfonos de familiares y emergencias, duplicado de llaves, bolsas resistentes, guantes de trabajo y cinta adhesiva multiuso.
Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la mochila debe pesar aproximadamente ocho kilos como máximo. Asimismo, se recomienda contar con una por cada dos personas.
Hacer una mochila de emergencia para nuestras mascotas es importante porque en caso de una emergencia, también pueden verse afectadas y necesitar de nuestra ayuda.
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