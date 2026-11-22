Esta es la historia de un banco y de un museo. El primero está convencido de que su responsabilidad excede por mucho el solo brindar servicios financieros. El segundo sueña con llevar sus colecciones de arte, buena parte guardadas en depósitos, más allá de su palacio limeño.

En el marco del Hay Festival de Arequipa, ambas instituciones anunciaron una feliz sociedad para gestionar un proyecto que beneficiará la oferta cultural de la Ciudad Blanca. En efecto, el BCP y el Museo de Arte de Lima transformarán la Casa del Moral, emblemático inmueble a una calle de la Plaza de Armas, en un espacio de difusión cultural, donde el MALI desplegará parte de su colección permanente enfocada en el patrimonio del sur del país.

Como parte de esta alianza, el BCP anunció la inversión de US$1,4 millones destinados a la remodelación de esta propiedad. El Dominical habló con Diego Cavero, gerente general del BCP, y Alberto Rebaza, presidente del MALI, quienes confían tener lista la Casa del Moral BCP-MALI para mediados del próximo año.

— Al hacer oficial el proyecto de la Casa del Moral, ambos fueron cuidadosos de no decir la palabra “museo” para definir la propuesta. ¿Por qué?

A.R.: Es una pregunta interesante. Hay una conexión importante entre la Casa del Moral y Arequipa. Todo el mundo la conoce, por lo que era más apropiado conectarnos con un nombre con 300 años de vigencia.

D.C.: Lo importante es que dos instituciones serias unen esfuerzos para repotenciar el valor cultural de este inmueble, con la colección y la capacidad de gestión del MALI al servicio del pueblo arequipeño. Esta casa del BCP la usábamos poco. Era una pena reservarla solo a eventos específicos. Lo que queremos es acercar a la población la tradición, la historia y el arte.

— ¿Cuáles son los retos que supone la transformación de la Casa del Moral? ¿La inversión en museografía se llevará buena parte de los US$1,4 millones anunciados?

D.C.: Puedes ver la casa y encontrarla bastante bien, pero hay que preparar su infraestructura para un uso distinto. Mucho se destinará a la adecuación de la casa para recibir el tráfico de visitantes, además de invertir en iluminación y muchas cosas que no se ven, como son los sistemas de seguridad.A.R.: Efectivamente, esto es un ‘win-win’. Por el lado del BCP, está la importancia de aprovechar un patrimonio tan valioso como la Casa del Moral. Y para nosotros, como museo, es muy importante tener una conexión con Arequipa. Algo que no nos dejaba dormir era tener buena parte de la colección en un depósito. Y es mejor mostrarla no solo en una ciudad, sino en dos. La ubicación de la Casa del Moral es ideal, y podrá generar un corredor de cultura, de arte y de turismo. No se trata solo de tener un espacio para albergar una gran colección, sino también contar con un lugar para actividades, eventos y conversatorios que puedan generar un espacio de debate y de comunidad.

Primer salón de la Casa del Moral en Arequipa, con muebles y pinturas religiosas propias del siglo XVIII. / denis mayhua

— ¿Qué debe hacer el MALI para instalar su colección aquí?

A.R.: Hemos venido pensando y trabajando en esto hace ya mucho tiempo, y estimamos que en el segundo trimestre del 2027 deberíamos estar en capacidad de abrir las puertas al público. Como MALI, tenemos bastante claro qué es lo que queremos presentar como muestra permanente o como muestras itinerantes. Ya comenzamos también a escuchar las expectativas del público arequipeño, y hemos recogido comentarios muy relevantes. Por ejemplo, un curador y profesor de arte nos contaba la imposibilidad de sus alumnos de ver obras de maestros arequipeños como Jorge Vinatea Reinoso o Carlos Baca-Flor. Esa es una demanda que se debe satisfacer.

— Otra demanda tiene que ver con la tradición de la fotografía arequipeña, que no cuenta con un lugar digno. ¿Material de los hermanos Vargas de la colección del MALI llegará aquí?

A.R.: ¡Está entre nuestras prioridades! La tradición fotográfica de Arequipa y del sur del Perú debe verse reflejada en un espacio histórico como este. Además, Arequipa tiene un fantástico clima para la conservación de fotografía y la obra en papel, por lo que es una razón adicional para hacer la mudanza.

— ¿Creen que este proyecto es replicable para otras ciudades? ¿Podría hacerse algo parecido con la Casa Goyeneche en Lima, por ejemplo?

D.C.: Si bien en la Casa Goyeneche no tenemos espacio para un proyecto como este, tenemos algunas casas históricas en Ayacucho y en Cajamarca, donde algo parecido podría pensarse. Este es un primer paso, una primera exploración. Estoy seguro de que va a funcionar muy bien y nos dará mucho que aprender. Quién sabe si, el día de mañana, se abran nuevas oportunidades dentro de los inmuebles de nuestra organización. Lo que sí es replicable es que este será un ejemplo de colaboración.