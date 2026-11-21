Hoy por hoy al menos, la inteligencia artificial no puede escribir una buena novela. La razón es que un escritor verdadero no puede ser inteligente ni, menos, artificial. Un escritor está obligado a ser naturalmente libre. No tiene por qué ser inteligente en el sentido clásico. La inteligencia no es una virtud en un escritor, aunque sí puede serlo la astucia. Hay novelas demasiado inteligentes, como “El péndulo de Foucault” de Umberto Eco o “Respiración artificial” de Ricardo Piglia. Estas son novelas cultas, bien escritas, con oraciones sólidas y claras. Pero no nos dicen nada más allá de su inteligencia. Cualquier novela de Dostoievski, con la furia contenida de un enfermo nervioso, víctima de la epilepsia, es más conmovedora que esas.

Una novela está escrita con la desesperación congelada de un autor mientras la escribe, no con el cálculo de la razón. La astucia es la herramienta que sirve para ordenar las furiosas y terribles confesiones veladas que un novelista hace. Lo esencial es esa trama hecha de sangre, con la que le da forma a las frases que cuentan una historia. Esa carga emocional, hecha de la rabia, la esperanza, el deseo, la búsqueda es lo que alimenta las grandes novelas de cualquier tiempo y en cualquier idioma. El escritor está obligado a organizar su salvajismo natural en vez de su inteligencia artificial. Es por eso que por ahora, al menos, la inteligencia artificial no puede producir una novela que se salga de sus casillas, que rompa los moldes preexistentes, que nos revele quiénes somos más allá de todo lo que sabíamos. Es posible que la inteligencia artificial se las arregle para ser insólita, pero siempre dentro de los cauces conocidos.

Jorge Volpi, el interesante escritor mexicano, acaba de publicar “La República” (Alfaguara), un thriller político basado en la supremacía de la inteligencia artificial. Su personaje, VM Lively, es un político que logra la presidencia de los Estados Unidos. Su promesa es seductora. Hay que dejar atrás los azares de las votaciones. Hay que confiar en la ciencia y la tecnología que pueden medir y mejorar la conducta de las personas. Lively logra derrotar a Donald Trump gracias a Nick, un personaje que representa la inteligencia artificial. El personaje de Nick puede pronosticar eventos y modificar la conducta. También está la esposa de Lively, Igne. Ella colabora en el proyecto. Es una ingeniera que representa la certeza de que la tecnología debe transformar a la población. La novela empieza ambientada en octubre del 2026 y se lanza al futuro. En ella aparecen personajes del entorno de Trump, como Elon Musk.

Gobernado por la tecnología, Nick cuenta la historia. Estamos leyendo a un ser virtual. La nota de referencia al autor en la novela “La República” se refiere a Volpi con cuatro palabras: “Escribe ficciones. Es humano”.

Hoy se ha elaborado un programa de inteligencia artificial para detectar a la inteligencia artificial. El Pangram es un sistema de detección perfeccionado. Detecta usos sintácticos comunes, frases hechas, imágenes repetidas. Se le ha abastecido con algunas novelas clásicas como “El Quijote” y “Alicia en el País de las Maravillas”. El veredicto de Pangram sobre estas novelas fue que son 100% humanas. Se hizo otra prueba. Se mezcló el inicio del Quijote con algunos párrafos escritos por una inteligencia artificial. El resultado: 84% de lo escrito de manera artificial aparecía como IA. Nada del original del Quijote. Alonso Quijano sigue en su montura.