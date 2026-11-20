La inteligencia artificial está siendo gobernada casi de un modo medieval, con el poder concentrado en unos cuantos directivos del sector, denunció este jueves el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

“Un puñado de hombres sigue controlando la mayor parte de la potencia informática, de los datos y de la infraestructura. Y seguimos sin tener unas normas comunes para regular u orientar el desarrollo de la IA”, dijo Volker Turk durante el evento RightsX, en Ginebra.

El responsable afirmó que existe un claro déficit democrático cuando cinco empresas tecnológicas poseen más del 70% de la capacidad informática global en materia de IA.

“Tenemos la tecnología del futuro gobernada, casi, de una forma medieval: por unos pocos elegidos, prácticamente sin controles, sin contrapesos, sin participación ni rendición de cuentas”, sostuvo.

“La historia nos lo ha enseñado: con este tipo de poder, los derechos y libertades de la gente de a pie son los primeros en verse afectados”, advirtió.

Reiterando su llamado para que se elabore una normativa sobre IA centrada en los derechos humanos, Turk afirmó que la tecnología está controlando, cada vez más, la vida de la gente.

Y esto, alertó, ocurre a menudo sin que lo sepan y podría alterar el debate público de formas “sutiles e insidiosas”.

Además, los algoritmos sesgados podrían reproducir injusticias a una escala industrial, agregó.

“Nuestros sistemas de transporte, alimentario y de salud están cada vez más digitalizados. Quizá no estemos tan lejos del día en el que la IA pueda paralizar infraestructuras críticas para comunidades o países enteros, ya sea por sí misma o por estar en manos equivocadas”, señaló el alto comisionado de la ONU.

El responsable abogó porque los beneficios de la IA se compartan de forma equitativa, lo cual requeriría buena voluntad por parte de las compañías tecnológicas pero también regulación y rendición de cuentas.

Según dijo, escribió a compañías punteras de la IA instándolas a poner en marcha medidas de protección eficaces “antes de que sea demasiado tarde”.