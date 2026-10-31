icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La clásica bruja en su escoba en postal de Halloween publicada hacia 1910.
La clásica bruja en su escoba en postal de Halloween publicada hacia 1910.
/ Transcendental Graphics
Por Alonso Cueto

Es como un virus en el espacio, una epidemia de moho blanco, que aparece todos los años. Uno entra a una cafetería o a un consultorio o a un restaurante y antes de sentarse, puede ver las figuritas de fantasmas, de calaveras, muñequitos de bocas anchas, muecas, huesos, esqueletos enteros sonriendo con cierta pálida arrogancia. Es una fiesta infantil de los muertos que supone una celebración del miedo.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?