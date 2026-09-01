De acuerdo al último Índice de Venta & Alquiler de Urbania, aunque el precio general de venta de las viviendas en Lima mantiene una tendencia al alza, existen cinco distritos que presentaron valores menores que hace un año.

“Hoy no solo encontramos distritos con precios de venta más estables o con reducciones, sino también un mercado con una rentabilidad de 5,53% bruto anual, lo que significa que para repagar la inversión de compra hoy se necesitan 4,3% menos tiempo que el año pasado. Por ello, para quienes consideran dar el paso hacia la compra, este puede ser un buen momento para comparar alternativas, precios y opciones de financiamiento. Por ello, espacios como Expo Urbania facilitan justamente esa evaluación”, destacó Cecilia Penas, manager comercial de Urbania (Grupo QuintoAndar).

Actualmente, el precio promedio de venta en Lima se ubica en S/6.959 por m2, luego de aumentar 0,5% en julio, el mayor incremento mensual registrado desde abril de 2024. Solo a julio de 2026, el 64% de los distritos analizados registró un incremento interanual en el precio por metro cuadrado. Mientras que en lo que va del 2026, el valor acumula un crecimiento de 2,1%.

Distritos que bajaron

La mayor reducción interanual se registra en Los Olivos, donde el precio por metro cuadrado cayó un 6% y se ubica en aproximadamente S/3,425. Le sigue Callao, con una disminución de 5,2% y un precio promedio de S/3.199 por m2.

También registra una caída el distrito de La Molina, con una reducción de 3,4% y un valor promedio de S/5.278 por m2. En el caso de Barranco, pese a mantenerse como el segundo distrito más caro de Lima, el precio se redujo un 2,8% interanual, hasta alcanzar los S/9.136 por m2. Finalmente, Ate presenta una reducción de 0,7%, con un precio promedio de S/4.486.

“Algunos de los distritos que presentan menores incrementos o reducciones de precio suelen ubicarse fuera de las zonas tradicionalmente más demandadas de Lima, por lo que sus valores tienden a mantenerse más estables. Sin embargo, la mejora de la conectividad, las nuevas vías de acceso y sus precios competitivos pueden volverlos cada vez más atractivos para los compradores”, agregó Penas.

Distritos que más subieron de precio

En contraste, algunos distritos registran incrementos importantes frente al mismo periodo del año anterior. Lince lidera el crecimiento con un alza de 8,2%, seguido por Magdalena del Mar (+8,1%), Bellavista (+6%), Jesús María (+5,3%), Breña (+5,2%) y Chorrillos (+5,1%).

“Uno de los distritos que actualmente está teniendo un sorprendente aumento de oferta inmobiliaria es Bellavista, siendo uno de los distritos con mayor cercanía al aeropuerto pero conectada también por vías como Faucett o la Línea Amarilla que le permiten llegar a la capital sin mayor problema”, señaló Cecilia Penas, manager comercial de Urbania (Grupo QuintoAndar).

En cuanto al top tres de los distritos más caros, continúan siendo San Isidro el más caro de Lima, con un valor promedio de S/9.457 por m2, seguido por Barranco (S/9.136) y Miraflores (S/8.905). En este contexto de oportunidades, se lanza una nueva edición de Expo Urbania, del 4 al 6 de septiembre en Convexia Expo Center, donde los asistentes podrán encontrar más de 20.000 propiedades, conocer la oferta de más de 80 inmobiliarias y acceder, en un mismo espacio, a alternativas de financiamiento de los principales bancos del Perú.

“Expo Urbania es una gran oportunidad que permitirá comparar proyectos, ubicaciones, precios y opciones de financiamiento, especialmente para quienes vienen evaluando una compra y buscan identificar oportunidades de acuerdo con su presupuesto y necesidades”, aseguró Luciano Barredo gerente de marketing de Urbania (Grupo QuintoAndar).