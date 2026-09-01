En cuanto al top tres de los distritos más caros, continúan siendo San Isidro el más caro de Lima, con un valor promedio de S/9.457 por m2, seguido por Barranco (S/9.136) y Miraflores (S/8.905). (Foto: Imperial 94/Flickr)
En cuanto al top tres de los distritos más caros, continúan siendo San Isidro el más caro de Lima, con un valor promedio de S/9.457 por m2, seguido por Barranco (S/9.136) y Miraflores (S/8.905). (Foto: Imperial 94/Flickr)
Por Redacción EC

De acuerdo al último Índice de Venta & Alquiler de Urbania, aunque el precio general de venta de las viviendas en Lima mantiene una tendencia al alza, existen cinco distritos que presentaron valores menores que hace un año.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.