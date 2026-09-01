El Banco Central de Reserva (BCR) informó que la colocación de créditos hipotecarios registró una tasa de 7,6% interanual en julio de 2026.

MIRA AQUÍ: Gobierno prevé nuevo ciclo de inversiones entre 2026 y 2030

Este incremento de los préstamos otorgados a las personas para la compra de viviendas estuvo principalmente favorecido por el aumento interanual de los créditos hipotecarios concedidos en moneda nacional, que se expandieron un 8,1% interanual en julio, mientras que aquellos concedidos en moneda extranjera cayeron un 2,1%.

En términos mensuales, el crédito hipotecario registró un aumento de 0,4% en julio, impulsado por los préstamos concedidos en soles, los cuales crecieron 0,4%.

Por otro lado, los préstamos para viviendas otorgados en dólares tuvieron una variación de 0,2% en julio.

Asimismo, se mantiene la preferencia de financiamiento en soles para la adquisición de viviendas. En julio de 2026, solo el 5,6% de los préstamos en esta categoría fueron otorgados en dólares, mientras que el resto se concedió en soles.