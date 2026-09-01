En términos mensuales, el crédito hipotecario registró un aumento de 0,4% en julio, impulsado por los préstamos concedidos en soles, los cuales crecieron 0,4%. | Foto: Freepik
En términos mensuales, el crédito hipotecario registró un aumento de 0,4% en julio, impulsado por los préstamos concedidos en soles, los cuales crecieron 0,4%. | Foto: Freepik
Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que la colocación de créditos hipotecarios registró una tasa de 7,6% interanual en julio de 2026.

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