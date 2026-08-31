Con el objetivo de cerrar las brechas de infraestructura y dinamizar la actividad económica en el territorio nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que buscará consolidar un nuevo ciclo de inversiones según el Marco Macroeconómico Multianual 2027–2030 , recientemente aprobado.

“El Perú cuenta con sólidos fundamentos macroeconómicos, una amplia integración comercial, expectativas empresariales favorables y precios de exportación en niveles históricamente elevados, factores que configuran un entorno propicio para atraer nuevas inversiones y acelerar la ejecución de inversiones ”, se lee en el documento que anuncia cambios a corto plazo.

En ese sentido, el Gobierno de Keiko Fujimori tiene previsto fortalecer la promoción de iniciativas en sectores con elevados encadenamientos productivos; asimismo, entre el 2028 y 2030, buscará impulsar inversiones en agua y saneamiento, salud y educación por más de US$ 12 mil millones a fin de reducir desigualdades territoriales, ampliar el acceso a oportunidades y favorecer la movilidad social.

El oficio de mayor relevancia emitido por el MEF también indica que el país dispone de una cartera diversificada de proyectos de inversión por alrededor de US$ 116 mil millones, con potencial de ejecución en los próximos años, los que representan una oportunidad para incrementar el stock de capital, elevar la productividad y promover nuevos polos de desarrollo fuera de Lima.

También menciona, por ejemplo, que solo en el sector minero existe una cartera de 66 proyectos por más de US$ 64 mil millones, con una participación significativa del cobre, cuya demanda internacional continuaría favorecida por el avance de la transición energética.

Además, el documento remarca que el Perú cuenta con una cartera de proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) por adjudicar entre 2026 y 2028 por alrededor de US$ 34 mil millones, que comprende inversiones en sectores estratégicos como salud, industria, transmisión eléctrica, agua, saneamiento y educación.

En este contexto, se continuará promoviendo el uso de APP, Proyectos en Activos y otros mecanismos que permitan acelerar la ejecución de inversiones y avanzar en el cierre de brechas de infraestructura.