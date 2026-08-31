El Marco Macroeconómico Multianual recientemente aprobado remarca que el país cuenta con una cartera diversificada de proyectos de inversión por alrededor de US$ 116 mil millones. Foto: Andina
El Marco Macroeconómico Multianual recientemente aprobado remarca que el país cuenta con una cartera diversificada de proyectos de inversión por alrededor de US$ 116 mil millones. Foto: Andina
Por Redacción EC

Con el objetivo de cerrar las brechas de infraestructura y dinamizar la actividad económica en el territorio nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que buscará consolidar un nuevo ciclo de inversiones según el Marco Macroeconómico Multianual 2027–2030, recientemente aprobado.

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