El Diario El Comercio y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), distinguirán a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR) con el Premio Legado Perú 2026, que reconoce a peruanos y peruanas cuya trayectoria profesional o personal haya dejado una huella significativa en la construcción de nuestro país.

La ceremonia de premiación, que se realizará el martes 1 de septiembre a las 5 p.m. en el Auditorio Luis Bustamante del campus de la UPC en San Isidro, marcará la primera edición de esta distinción, que nació con el firme propósito de reconocer a quienes vienen dedicando su vida a contribuir con el país desde sus distintos frentes de acción.

En el evento estarán presentes Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico del Diario El Comercio y la Dra. Milagros Morgan, rectora de la UPC.

Como detallamos en una nota sobre los hitos que marcan la vida profesional de Julio Velarde, hoy es un hecho indiscutible que el Banco Central de Reserva (BCR) resalta entre las diversas instituciones públicas como una isla de eficiencia en el Estado.

Trayectoria e hitos

Julio Velarde preside el BCR hace 20 años. En el 2006 fue designado por el gobierno de Alan García y ha sido ratificado por otros tres expresidentes: Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Castillo y, recientemente, fue ratificado por Keiko Fujimori. Este es su quinto período consecutivo.

Es así que Velarde tiene una larga trayectoria en la conducción de la política monetaria y su papel en la estabilidad económica del país.

Desde el nombramiento de Velarde al frente del BCR, hace casi dos décadas, la institución ha mantenido una inflación anual promedio de 3,2%, una de las más bajas de toda la región.

Es más, en 11 de los últimos 20 años, la inflación anual de cierre se mantuvo por debajo del 3% y solo escapó del rango meta (entre 1% y 3% de la tasa anualizada) en períodos específicos, asociados principalmente a choques de oferta relacionados con factores internacionales.

La gestión de la política monetaria del presidente del BCR ha sido reconocida por diversos organismos internacionales. Este desempeño también ha consolidado el prestigio de Velarde entre los principales banqueros centrales del mundo. En 2022, la revista internacional The Banker, perteneciente al grupo editorial Financial Times, lo distinguió como Banquero Central de las Américas del Año 2022.

Hoja de vida

El destacado funcionario, de 74 años, tiene una Maestría y estudios de Doctorado en Economía en la Universidad de Brown (Estados Unidos), Estudios Avanzados de Economía en el Instituto de Economía Mundial de Kiel (Alemania) y realizó sus estudios de pregrado en Economía en la Universidad del Pacífico.

Fue presidente del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro Países para Asuntos Monetarios Internacionales y Desarrollo (G24) en el período 2018- 2019 y presidente ejecutivo del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) desde 2004 hasta octubre de 2006. Asimismo, ocupó los cargos de Director del Banco Central de Reserva del Perú, de 1990 a 1992 y de 2001 a 2003; y ha sido Decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico allá por el 2003.