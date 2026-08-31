Julio Velarde, presidente del BCR.
Julio Velarde, presidente del BCR.
/ JOEL ALONZO
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El Diario El Comercio y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), distinguirán a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR) con el Premio Legado Perú 2026, que reconoce a peruanos y peruanas cuya trayectoria profesional o personal haya dejado una huella significativa en la construcción de nuestro país.

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