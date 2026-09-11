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Resumen

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El impacto del fenómeno de El Niño sobre la economía peruana durante este año será mayor al previsto anteriormente por el Banco Central de Reserva (BCR), anticipó Julio Velarde, presidente de la entidad, durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República en el Congreso de la República.

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