El impacto del fenómeno de El Niño sobre la economía peruana durante este año será mayor al previsto anteriormente por el Banco Central de Reserva (BCR), anticipó Julio Velarde, presidente de la entidad, durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República en el Congreso de la República.

Velarde recordó que las proyecciones de junio contemplaban una pérdida de 0,7 puntos porcentuales del producto para este año y de 0,9 puntos para el próximo. Indicó que el efecto estimado para el 2026 será mayor y que las nuevas cifras serán publicadas dentro de dos semanas.

El presidente del BCR sostiene que el fenómeno de El Niño sería extraordinario y afectaría tanto a la actividad económica como a la inflación.

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Entre los cultivos que resultarían perjudicados mencionó al arroz, al algodón y al limón en el norte del país, así como a la papa, los forrajes y otros productos andinos.

Velarde señala que el fenómeno también podría elevar los precios internacionales de los granos y alimentos. A este escenario se suma el incremento del precio del petróleo y su transmisión hacia los combustibles y fertilizantes.

El presidente del BCR advierte que el escenario para la inflación no es favorable, aunque considera que sus efectos serán temporales. La entidad espera que la inflación comience a descender después de marzo del próximo año.