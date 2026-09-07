Cemento Sol cumple 110 años con sus despachos creciendo 12% entre enero y julio de 2026, por encima del 8% registrado del portafolio total de Unacem. Además, elevó su peso dentro del mix de ventas de cemento de la compañía de alrededor de 43% en 2025 a 45% en lo que va del año. En entrevista con Día1, Eduardo Sánchez, gerente general de Unacem, explica qué está detrás de este crecimiento, cómo se viene comportando el consumidor y qué oportunidades y riesgos observa para el negocio hacia 2027.

-¿Cómo se han comportado las ventas y despachos de Cemento Sol en lo que va de 2026? ¿Qué factores están apalancando ese desempeño?

Cemento Sol viene teniendo un desempeño sólido en lo que va de 2026. Entre enero y julio, los despachos de la marca crecieron 12% frente al mismo período de 2025, un ritmo superior al del portafolio total de Unacem en ese lapso (+8%). Esto ha llevado a que Cemento Sol eleve su peso dentro del mix de ventas de la compañía, de aproximadamente 43% en el cierre de 2025 a aproximadamente 45% en el acumulado a julio de 2026.

Entre los factores concretos que respaldan este desempeño están la autoconstrucción, que sigue siendo el principal motor del cemento envasado; la red Progresol, que fortalece nuestra cobertura y cercanía con el canal ferretero; y la estrategia comercial integrada entre cemento y concreto, que nos permite atender de forma más completa las necesidades del cliente.

-Cemento Sol cumple 110 años. ¿Qué peso tiene actualmente la marca dentro del negocio cementero?

Es nuestra marca emblema y una de las marcas con mayor trayectoria y reconocimiento del portafolio de Unacem. Cumplir 110 años habla de una presencia que ha acompañado tanto la autoconstrucción como grandes obras que forman parte de la historia urbana del país.

A nivel del negocio cementero, Unacem Perú comercializó 5.875 millones de toneladas en 2025 y generó S/2.592,8 millones por venta de cemento. Son cifras de todo nuestro portafolio cementero, que incluye Sol, Andino y Apu.

Dentro de ese total, Cemento Sol representó 2,53 millones de toneladas, equivalente aproximadamente al 43% del mix de ventas de Unacem en volumen; es la marca de mayor peso del portafolio, y en lo que va de 2026 (enero - julio) esa participación se ha elevado a aproximadamente 45%, reflejo de un crecimiento de la marca por encima del promedio del portafolio.

-¿Cuál es actualmente el principal mercado de Cemento Sol y dónde están viendo las mayores oportunidades de crecimiento?

Tiene una presencia muy sólida en Lima, que es su principal mercado, con una amplia cobertura a través del canal tradicional. Esto se confirma en la data de participación de mercado, donde Lima es la plaza de mayor liderazgo de la marca, con más de 50% de participación en el canal tradicional durante el primer semestre de 2026.

Además, la cercanía de la planta de Atocongo nos permite atender este mercado de manera eficiente y asegurar una adecuada disponibilidad del producto en los distintos puntos de venta.

Hacia adelante, vemos una oportunidad importante de crecimiento en la autoconstrucción, que sigue teniendo un peso muy relevante en el mercado peruano.

-¿Quién es hoy el principal comprador de Cemento Sol y cómo ha cambiado el comportamiento de este consumidor?

La familia que construye progresivamente su vivienda es el consumidor final central y el maestro de obra tiene un rol muy relevante en la decisión técnica y de compra.

Lo que observamos es una necesidad creciente de hacer la obra más eficiente, reducir desperdicios, simplificar procesos y, sobre todo, contar con mayor orientación técnica. Ahí vemos una oportunidad importante para evolucionar desde la venta de cemento hacia soluciones que faciliten una mejor construcción.

Por eso, desde Cemento Sol promovemos los 8 Pasos de la Construcción Segura, una herramienta orientada a que las familias puedan tomar decisiones informadas cuando construyen o amplían sus viviendas. La guía aborda temas como la planificación de la obra, el estudio de suelos, el respeto de los planos estructurales, el cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones y la correcta elección de materiales.

-¿Cuál es el ticket promedio de compra de Cemento Sol y cuántas bolsas adquiere, en promedio, un cliente por ocasión?

En el canal tradicional, una compra típica de Cemento Sol se sitúa alrededor de 30 bolsas por ocasión, aunque el volumen varía según el tipo de proyecto y la etapa de construcción en la que se encuentra el cliente.

La evolución del ticket ha estado explicada principalmente por la dinámica de precios del mercado, mientras que el volumen de compra mantiene una lógica vinculada al avance de cada proyecto.

-¿Cómo se distribuyen actualmente las ventas de Cemento Sol entre ferreterías, distribuidores, canal moderno y canales digitales? ¿Qué canal está creciendo con mayor rapidez?

El canal tradicional sigue siendo fundamental para Cemento Sol, especialmente por el peso que tiene la autoconstrucción y por la capilaridad que requiere la categoría.

Las ferreterías y distribuidores cumplen un rol clave porque son el principal punto de contacto con el maestro de obra y con las familias que construyen o amplían progresivamente sus viviendas.

Dentro de ese ecosistema, Progresol es una plataforma estratégica para fortalecer nuestra llegada al mercado y la relación con el canal ferretero. La red nos permite tener una cobertura amplia, pero también acompañar a nuestros socios con herramientas comerciales, capacitación y acciones que contribuyen al desarrollo de sus negocios.

A esto se suma Progresol+, que complementa el canal físico con herramientas digitales y facilita la conexión entre clientes mayoristas y clientes finales.

Nuestra estrategia no pasa por reemplazar el canal tradicional por el digital, sino por integrar ambos y hacer más eficiente la experiencia de compra y atención.

-¿Qué peso tiene Progresol en la comercialización de Cemento Sol?

Actualmente, contamos con 1.115 puntos de venta, lo que nos da una cobertura muy relevante y nos permite estar cerca tanto de distribuidores como del consumidor final.

Además, la red combina clientes mayoristas y minoristas, lo que contribuye a ampliar nuestra presencia y facilitar el acceso a nuestros productos. Aproximadamente 30% de la red corresponde a mayoristas y 70% a minoristas.

Progresol, además, no es solo una red de distribución. Buscamos construir relaciones de largo plazo con nuestros socios ferreteros, acompañándolos con herramientas comerciales, promociones, capacitación empresarial y apoyo en sus procesos de formalización. Esa relación también se refleja en los niveles de satisfacción de los integrantes de la red, que superan el 80%.

Foto: Archivo Trome.

-¿Qué proyecciones manejan para Cemento Sol para el 2027?, ¿qué variables podrían favorecer ese desempeño?

Nuestra mirada hacia 2027 es positiva. Más que proyectar el desempeño de una marca de forma aislada, estamos mirando la evolución del mercado de construcción y nuestra capacidad de capturar esa demanda con una oferta más amplia de soluciones.

Las principales variables favorables serán el dinamismo de la autoconstrucción, la recuperación de la inversión privada, la ejecución de infraestructura y la actividad minera. Del otro lado, tenemos que seguir atentos a factores climáticos, al ritmo de ejecución de proyectos, al entorno económico y a la intensidad competitiva.

En paralelo, Unacem está entrando en una etapa estratégica donde el foco pasa de fortalecer capacidades a acelerar el crecimiento del negocio, por lo que industrialización, productividad y soluciones constructivas tendrán un peso cada vez mayor.

-¿Cómo esperan que se comporte el mercado peruano de cemento?

Vemos un mercado que viene mostrando una recuperación gradual. En 2025, nuestros propios despachos crecieron un 3% en promedio, con señales positivas tanto en el cemento envasado como en el granel, por concreteras y minería.

Para los próximos períodos esperamos que el desempeño esté explicado por una combinación de autoconstrucción, recuperación de inversión privada, infraestructura y actividad minera. Además, el país mantiene brechas muy importantes: se requieren alrededor de 1,8 millones de viviendas dignas, 700 hospitales, 28.000 colegios y 44.000 kilómetros de carreteras, lo que muestra la magnitud de la necesidad estructural de construcción.

-El ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero. ¿Qué impacto podría tener este escenario sobre las ventas y la demanda de Cemento Sol?, ¿qué medidas están tomando?

Nuestro foco está en estar preparados para responder con continuidad y flexibilidad ante distintos escenarios.

Contamos con una capacidad de producción, almacenamiento y distribución que nos permite adaptar nuestra operación de acuerdo con la evolución de la demanda. Las inversiones realizadas en nuestras plantas han fortalecido nuestra capacidad operativa y logística, dándonos mayor respaldo para gestionar inventarios, asegurar el abastecimiento y responder oportunamente en las zonas donde operamos.

Venimos monitoreando permanentemente las condiciones del mercado y del clima. Nuestra prioridad es mantener la continuidad del suministro y contar con la flexibilidad necesaria para ajustar producción, inventarios y distribución si las condiciones lo requieren.

-Después de los 110 años, ¿cuáles serán las principales palancas de crecimiento de Cemento Sol en el mediano plazo?

Veo cinco palancas claras: industrialización de la construcción; evolución desde producto hacia soluciones; fortalecimiento de canales y cobertura; innovación y sostenibilidad; y construcción segura como atributo diferencial de Cemento Sol.

La industrialización es especialmente relevante. El Perú todavía construye con procesos muy artesanales, con tiempos largos y pérdidas de material. Si somos capaces de acercar al autoconstructor, al maestro de obra y al cliente profesional soluciones que hagan la obra más rápida, eficiente y predecible, tenemos una oportunidad importante de generación de valor.

Dentro de esa evolución, queremos fortalecer nuestro rol en educación para la construcción segura. Los 8 Pasos de la Construcción Segura buscan acompañar a las familias desde las primeras decisiones de una obra: evaluar adecuadamente el terreno, considerar los riesgos sísmicos, trabajar sobre planos, respetar las normas técnicas y utilizar materiales y sistemas constructivos adecuados.

-Cemento Sol fue reconocida como la octava marca más creativa del mundo en Cannes Lions. ¿Qué resultados concretos generó “Veredas que Guían” para la marca y qué nuevos programas o iniciativas preparan como parte de los 110 años?

Hace cuatro años evolucionamos nuestro propósito hacia “Protege lo que construyes”, dejando de hablar únicamente de los atributos técnicos del producto para conectar con aquello que las personas construyen y valoran.

La iniciativa “Veredas que Guían” es una expresión concreta de ese propósito: demuestra que una marca de cemento también puede aportar soluciones a problemas reales de la ciudad. A través de un sistema de baldosas podotáctiles, las personas con discapacidad visual pueden orientarse e identificar servicios cercanos. Ya se han instalado más de 100 baldosas en las principales calles de Miraflores, beneficiando a más de 500 mil personas.

Gracias a este proyecto, Cemento Sol logró obtener 10 Leones en el Festival de Cannes en dos años, alcanzando 107 reconocimientos internacionales. Hoy la patente está disponible gratuitamente y existen conversaciones para evaluar su implementación fuera del Perú.

Esta misma mirada está detrás de “Patios que Educan”, una iniciativa que desarrollamos junto con AULA para transformar los patios escolares en espacios que contribuyan al aprendizaje, la convivencia y el desarrollo de habilidades sociales.

La primera implementación se realizó en la Institución Educativa Virgen de Lourdes, en Villa María del Triunfo, beneficiando a más de 1.300 estudiantes de primaria y secundaria.