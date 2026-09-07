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Resumen

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Cemento Sol cumple 110 años con sus despachos creciendo 12% entre enero y julio de 2026, por encima del 8% registrado del portafolio total de Unacem. Además, elevó su peso dentro del mix de ventas de cemento de la compañía de alrededor de 43% en 2025 a 45% en lo que va del año. En entrevista con Día1, Eduardo Sánchez, gerente general de Unacem, explica qué está detrás de este crecimiento, cómo se viene comportando el consumidor y qué oportunidades y riesgos observa para el negocio hacia 2027.

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