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Resumen

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El caso más saltante es el Congreso de la República, cuyo gasto en planilla prácticamente se duplicó entre los dos quinquenios.
El caso más saltante es el Congreso de la República, cuyo gasto en planilla prácticamente se duplicó entre los dos quinquenios.
Por Consejo Privado de Competitividad

El Estado peruano ejecutó más de S/ 1.000 millones en gasto público entre agosto de 2021 y julio de 2026 (S/ 1.025.782 millones), 39% más que en el quinquenio agosto de 2016 y julio de 2021 (S/ 736.889 millones). En ese periodo, el gasto corriente aumentó 33%, mientras que el gasto de capital aumentó 57%.

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