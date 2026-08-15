El Estado peruano ejecutó más de S/ 1.000 millones en gasto público entre agosto de 2021 y julio de 2026 (S/ 1.025.782 millones), 39% más que en el quinquenio agosto de 2016 y julio de 2021 (S/ 736.889 millones). En ese periodo, el gasto corriente aumentó 33%, mientras que el gasto de capital aumentó 57%.

Dentro del gasto corriente, el destinado al pago de planilla alcanzó S/ 389.670 millones, 41% más que los S/ 277.114 millones registrados entre agosto de 2016 y julio de 2021. Por nivel de gobierno, el mayor incremento correspondió a los Gobiernos Regionales, cuyo gasto aumentó 58%; le siguieron los Gobiernos Locales (40%) y el Gobierno Nacional (29%).

“El gasto total del Estado aumentó 39% entre los quinquenios agosto de 2016 – julio de 2021 y agosto de 2021-julio de 2026”.



Entre los sectores del Gobierno Nacional, los mayores incrementos porcentuales del gasto en planilla se registraron en el Congreso de la República (93,5%), la Contraloría General (65,9%) y el sector Mujer y Poblaciones Vulnerables (54,8%). Entre los Gobiernos Regionales destacaron San Martín (71,7%), Ucayali (71,3%) y Piura (65,4%), mientras que en los Gobiernos Locales sobresalieron los municipios de Ica (64,0%), Junín (60,9%) y Huánuco (60,5%).

Si profundizamos el análisis para el periodo 2021-2026, agregando al gasto en planilla el correspondiente a consultorías y locación de servicios, el monto agregado de gasto crece de S/ 77.303 millones en 2021 a S/ 114.902 millones en 2026 (valor proyectado), lo que representa un incremento de 48,6%, siendo que el gasto en planilla pasa de S/ 66.250 millones en 2021 a S/ 93.849 millones en 2026 y el gasto en consultorías y locación de servicios de S/ 11.052 millones a S/ 21.052 millones.

El mayor crecimiento de la planilla estatal se concentra en los Gobiernos Locales (56,6%). Destacan Callao (109,2%), Loreto (93,4%) e Ica (86,1%). Les siguen los Gobiernos Regionales (44,2%), con los mayores incrementos en Lima Metropolitana (77,1%), Loreto (57,1%) y Ucayali (54,4%). En el Gobierno Nacional (38,4%) destacaron los incrementos del Jurado Nacional de Elecciones (270,7%), el Congreso de la República (181,2%) y la Defensoría del Pueblo (68,1%).

Por otro lado, en consultorías y locación de servicios, los Gobiernos Regionales registran el mayor crecimiento entre 2021 y 2026 (136%). Destacan Ica (825%), Pasco (383%) y Junín (373%). Les siguen los Gobiernos Locales (123%), con los mayores incrementos en Moquegua (454%), Apurímac (315%) e Ica (292%). En el Gobierno Nacional (64%), el Congreso de la República lidera la lista (13.265%), seguido de Relaciones Exteriores (8.281%) y la Junta Nacional de Justicia (1.155%).

En conjunto, los resultados muestran un importante crecimiento de los recursos destinados a planilla, consultorías y locación de servicios en los últimos años. El gasto total del Estado aumentó 39% entre los quinquenios agosto de 2016-julio de 2021 y agosto de 2021-julio de 2026, mientras que el gasto en planilla creció 41%. Al considerar conjuntamente la evolución de la planilla, las consultorías y locación de servicios en el periodo 2021-2026, este gasto aumentó 48,6%, evidenciando el dinamismo de este componente del gasto público.

Punto de vista