Keiko Fujimori, presidenta del Perú, anunció que se darán subsidios focalizados ante el alza de precios de los combustibles en diversas regiones del país.

“Se va a aplicar un subsidio focalizado a quienes más lo necesitan: los transportistas de carga y pasajeros. El subsidio estará en un rango entre el 15% y 20%. Por primera vez, el subsidio incluirá también a los transportistas fluviales y a los mototaxistas”, indicó la mandataria.

Por su parte, Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, adelantó que el primer subsidio urbano para combustibles saldrá mañana y un segundo subsidio, para transporte fluvial y para mototaxistas se daría en 3 semanas.

“Vamos a dar un subsidio para transporte de carga y pasajeros en todo el Perú. El primer tipo de subsidio saldrá mañana y será efectivo en toda la República. El segundo subsidio a peque-peques y mototaxis tomará unas tres semanas porque no están registrados; vamos a aprovechar para registrarlos”, agregó el titular del MEF.

Fujimori recalcó que este subsidio es temporal para amortiguar el aumento de precios de los combustibles y tendrá una vigencia de tres meses.

“Este es un mecanismo temporal para amortiguar el aumento extraordinario de los combustibles. Tendrá una vigencia de tres meses y dependiendo de la variación de los precios, variará también el apoyo que este Gobierno les dará”, subrayó.