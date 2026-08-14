Ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. Foto: GEC.
Ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Keiko Fujimori, presidenta del Perú, anunció que se darán subsidios focalizados ante el alza de precios de los combustibles en diversas regiones del país.

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