El precio del dólar abrió la sesión sin cambios en S/3,356, frente al cierre previo, mientras el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) registraba un ligero avance de 0,05% y se ubicaba alrededor de los 100.4 puntos.

La atención de los mercados estará puesta este martes en las intervenciones de John Williams, Philip Jefferson y Thomas Barkin, funcionarios de la Reserva Federal (Fed), en busca de nuevas señales sobre el rumbo de las tasas de interés.

“Las declaraciones de los funcionarios de la Fed serán importantes para conocer las próximas señales sobre la política monetaria y podrían determinar la volatilidad y fortaleza del dólar en el corto plazo”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En las materias primas, el Brent acumulaba su sexta jornada consecutiva a la baja y se aproximaba a los US$98 por barril, en medio de menores preocupaciones sobre posibles interrupciones del suministro.

TE PUEDE INTERESAR: Presidente del Congreso se reúne con titular de Confiep para abordar delegación de facultades

Los metales preciosos también retrocedían, con una caída de 0,36% en la plata y de 0,22% en el oro, mientras el cobre avanzaba 0,94%. En el mercado local, continúa la semana estacional de pago de impuestos corporativos, manteniendo una importante oferta de dólares, mientras los inversionistas offshore permanecen atentos a las intervenciones de los funcionarios de la Fed.

“Un eventual freno en la desinflación podría llevar al BCR a mantener tasas elevadas por más tiempo, fortaleciendo el diferencial de rendimiento en soles y actuando como techo frente a presiones sobre el USD/PEN”, agregó Huayta. Para la jornada de hoy, el BCRP no registra vencimientos importantes de swaps cambiarios.