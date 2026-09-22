Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
/ Jorge Cerdán
Por Redacción EC

El precio del dólar abrió la sesión sin cambios en S/3,356, frente al cierre previo, mientras el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) registraba un ligero avance de 0,05% y se ubicaba alrededor de los 100.4 puntos.

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