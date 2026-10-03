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Resumen

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Por Redacción Economía

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) aprobó, la Circular N° 0026-2026-BCRP, que regula el Servicio de Aceptación de Pagos. La norma establece reglas comunes para las empresas que contratan con los comercios para recibir y liquidarles los pagos digitales de sus clientes, mediante tarjetas, códigos QR, pagos inmediatos y otros instrumentos. Su objetivo es fortalecer la protección de los fondos de los comercios, mejorar la transparencia de las condiciones de servicio y promover la interoperabilidad.

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