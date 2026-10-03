SKY abrió la ruta Lima - Talara, desde ayer con el vuelo H2 5460. El primer viaje tuvo un 80% de ocupación, marcando un buen comienzo para el itinerario que estará operativo hasta el 28 de febrero de 2027.

Con esta nueva incorporación a su red, la aerolínea se convierte en la segunda en conectar Lima y con la ciudad norteña. Según informó la empresa, con este ingreso, esperan aumentar en aproximadamente 19% la oferta total de asientos.

Frecuencias en la semana

La operación contará con cuatro frecuencias semanales, con las que se proyecta transportar cerca de 5.000 pasajeros al mes. Los vuelos se realizarán los lunes, miércoles, viernes y domingos, saliendo de Lima a las 16:00 horas y retornando desde Talara a las 18:40 horas.

“La llegada de SKY a Talara es una muestra más de nuestro crecimiento en Perú, que este año ha tenido un foco especial en el norte. Nuestra llegada busca sumar conectividad a una ciudad que hasta hoy solo se conectaba a través de un operador aéreo”, señaló José Raúl Vargas, gerente general de SKY en Perú.

Con esta opción hacia Talara, la presencia de SKY en el norte peruano, donde la aerolínea incrementó su oferta de asientos mensuales en 60%, gracias al inicio de esta conexión y de las rutas Chiclayo y Cajamarca, operadas desde julio y septiembre de este año.