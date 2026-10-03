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Resumen

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La aerolínea low cost Sky. (Foto: Sky)
La aerolínea low cost Sky. (Foto: Sky)
Por Redacción Economía

SKY abrió la ruta Lima - Talara, desde ayer con el vuelo H2 5460. El primer viaje tuvo un 80% de ocupación, marcando un buen comienzo para el itinerario que estará operativo hasta el 28 de febrero de 2027.

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