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Resumen

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A dos semanas de haberse declarado en emergencia el sector textil por parte de el Gobierno, conversamos con Raúl Saba, presidente del Comité Textil y Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
A dos semanas de haberse declarado en emergencia el sector textil por parte de el Gobierno, conversamos con Raúl Saba, presidente del Comité Textil y Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
Por Claudia Inga Martínez

A dos semanas de haberse declarado en emergencia el sector textil por parte de el Gobierno, conversamos con Raúl Saba, presidente del Comité Textil y Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). El representante gremial señaló que la declaratoria de emergencia del sector textil y confecciones es “muy acertada”, pero advirtió que las medidas deben aplicarse rápido. Así como acciones contra el dumping y aplicar impuestos a plataformas chinas como Temu. Asegura que hay microempresas que venden solo el 50% y la caída de producción hasta junio ya arroja una caída de 10%. “A medida de que El Niño avance, ese indicador puede incrementarse en forma dramática”, señala.

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