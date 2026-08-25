Como parte de su estrategia de crecimiento en Perú, Sky anunció el lanzamiento de tres nuevas rutas que ampliarán las alternativas de viaje tanto a nivel internacional como doméstico.

La aerolínea incorporará las rutas Cusco-Santiago y Lima-Río de Janeiro y sumará Lima-Puerto Maldonado a su red nacional. Con estas nuevas conexiones, Sky alcanzará siete rutas internacionales directas desde Perú y 17 domésticas, consolidando al Perú como uno de los mercados estratégicos de la compañía.

A partir del 3 de enero de 2027, Sky operará la ruta Cusco-Santiago, que conectará la ciudad imperial con Chile, el principal mercado emisor de turistas hacia el país. Esta nueva operación facilitará la llegada de viajeros chilenos a Cusco. Además, será una opción para los cusqueños que requieran viajar a Chile, sin pasar por la capital. La operación iniciará con una frecuencia diaria en la temporada de verano.

Asimismo, de cara a las fiestas de fin de año, desde el 28 de diciembre de 2026, la aerolínea conectará Lima con Río de Janeiro, que se convertirá en el segundo destino de Sky en Brasil desde Lima, después de São Paulo. La ruta comenzará con un vuelo diario durante el verano, ofreciendo una nueva alternativa de viaje entre ambos países para pasajeros de turismo y negocios.

En el mercado doméstico, la aerolínea retomará la ruta Lima-Puerto Maldonado el 1 de marzo de 2027, con un vuelo diario. Esta nueva operación se suma a la conexión Cusco–Puerto Maldonado, que Sky ya opera, y permitirá conectar directamente la capital con la Amazonía peruana. La ruta permitirá ofrecer un mejor producto para los viajeros nacionales y extranjeros, facilitando el acceso a atractivos como la Reserva Nacional Tambopata.

“Abrir nuevas rutas desde Perú significa abrir también nuevas oportunidades para el turismo, la inversión y el desarrollo de las regiones. Con Cusco-Santiago facilitaremos la llegada directa de uno de nuestros principales mercados emisores a un destino clave para el turismo peruano; con Lima–Río de Janeiro seguimos construyendo una red internacional que conecte al Perú con mercados relevantes de la región; y con Lima–Puerto Maldonado generamos una nueva alternativa para llegar a la Amazonía peruana. Queremos que cada nueva ruta tenga un propósito claro: conectar mejor al Perú, acompañar el desarrollo de los destinos donde operamos y generar más alternativas para nuestros pasajeros con una propuesta eficiente y accesible”, señaló Pedro Navarro, Director de Rutas, Itinerarios y Alianzas de Sky.

Los pasajes para estas rutas ya se encuentran disponibles a través de la web de la aerolínea, con tarifas desde US$283 o S/963 para volar ida y vuelta entre Cusco y Santiago, desde US$471 o S/1,601 para viajar Lima-Río de Janeiro-Lima y desde US$77 o S/262 por tramo para Lima-Puerto Maldonado. Por introducción, las rutas Lima–Río de Janeiro y Santiago–Cusco tendrán un 50% de descuento en los pasajes de niños de entre 2 y 13 años, cumplidos a la fecha del vuelo.