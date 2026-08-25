Los pasajes para estas rutas ya se encuentran disponibles a través de la web de la aerolínea. (Foto: Shutterstock)
Los pasajes para estas rutas ya se encuentran disponibles a través de la web de la aerolínea. (Foto: Shutterstock)
Por Redacción EC

Como parte de su estrategia de crecimiento en Perú, Sky anunció el lanzamiento de tres nuevas rutas que ampliarán las alternativas de viaje tanto a nivel internacional como doméstico.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.