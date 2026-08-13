La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi autorizó, con condiciones, la adquisición de Sky Airline por parte de Abra Group Limited, grupo al que pertenecen las aerolíneas de Avianca. La decisión se produce luego de una evaluación en segunda fase, en la que la autoridad analizó los posibles efectos de la operación sobre la competencia en el mercado aéreo peruano.

En particular, Indecopi evaluó el impacto de la transacción en las rutas Lima-Miami y Cusco-Miami, considerando factores como la estructura de los mercados, la cercanía competitiva entre las aerolíneas y las posibilidades de ingreso y expansión de otros operadores.

Tras este análisis, la Comisión concluyó que la operación no generaría una restricción significativa de la competencia en dichas rutas.

Sin embargo, el organismo sí identificó riesgos asociados a determinadas cláusulas incluidas en los documentos de la transacción. Se trata de disposiciones de no competencia (non-compete) y no captación de trabajadores (non-solicitation), que, según Indecopi, podían restringir la competencia más allá de lo necesario para concretar la adquisición.

Por ello, la autorización quedó condicionada a que Abra limite la duración y el alcance de estas cláusulas para que puedan ser consideradas restricciones accesorias a la operación. La empresa deberá acreditar ante Indecopi que estas modificaciones fueron incorporadas en la versión definitiva de los documentos de la transacción.

Estas condiciones corresponden a compromisos presentados por Abra y aceptados por la Comisión como parte de la autorización de la operación.

La decisión constituye la sexta operación de concentración empresarial que Indecopi aprueba con condiciones en segunda fase desde la entrada en vigencia, en junio de 2021, del régimen de control previo de operaciones de concentración empresarial.