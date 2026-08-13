Tras este análisis, la Comisión concluyó que la operación no generaría una restricción significativa de la competencia en dichas rutas. | Foto: Andina.
Tras este análisis, la Comisión concluyó que la operación no generaría una restricción significativa de la competencia en dichas rutas. | Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi autorizó, con condiciones, la adquisición de Sky Airline por parte de Abra Group Limited, grupo al que pertenecen las aerolíneas de Avianca. La decisión se produce luego de una evaluación en segunda fase, en la que la autoridad analizó los posibles efectos de la operación sobre la competencia en el mercado aéreo peruano.

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