- Entiendo que hay novedades sobre nuevos contratos de petróleo y gas. ¿Podría comentarnos al respecto?

Básicamente, lo que hemos intentado hacer desde que estamos en el Directorio de Perú-Petro es: uno, buscar nuevos contratos de exploración y, dos, reactivar los lotes con contratos ya firmados pero que están paralizados.

- ¿Qué nuevos contratos están por ser firmados

Ya hemos aprobado en el Directorio el contrato de lote 208, que se encuentra en la Cuenca Sechura y comprende las provincias de Piura, Morropón y Sechura.

- ¿El lote 208 es una nueva área?

El mecanismo que estamos utilizando en Perú-Petro, y que nos está dando buenos resultados, son los Convenios de Evaluación Técnica (CET). Olympic evaluó un CET en ese lote, que es aledaño a su propio lote de gas y tiene la perspectiva de encontrar más recursos gasíferos porque se quiere posicionar como el gran productor de gas natural del norte del Perú. Incluso, ha sacado una directiva para implementar un polo petroquímico.

- ¿Ese CET que Olympic evaluó se está convirtiendo en un contrato de licencia?

Sí. Ese contrato ya se negoció con Olympic. El Directorio de Perú-Petro lo aprobó y lo que corresponde es que salga el Decreto Supremo para poder firmar el contrato. También hemos convocado la licitación para el lote Z-69, que tiene un contrato temporal con Petro-Perú. En febrero deberíamos tener la buena pro, si es que no hay ningún inconveniente. Y para el lote 192 (Loreto), que está paralizado, hemos tomado acuerdos con Petro-Perú y con Proinversión. Ellos han presentado un nuevo socio que se llama Cheiron, el cual ya fue calificado por Perú-Petro.

El lote 192 detuvo sus operaciones en el 2020. Petro-Perú ha seleccionado a la egipcia Cheiron para reflotar el proyecto petrolero. (Foto: Andina) / SYSTEM

Cheiron y el lote 192

- ¿Cheiron ya tiene calificación positiva en lo económico y financiero para operar el lote 192?

Y legal también. Incluso, el Directorio de Perú-Petro ya aprobó el expediente. Eso ya se fue al Minem. De allí va a ir al MEF y después a Palacio de Gobierno para la suscripción del contrato.

- ¿Tienen alguna previsión de cuándo se firmaría el contrato?

Estamos permanentemente en contacto con ellos [Minem y MEF], pero ya saben la urgencia de reactivar el lote, el cual comenzaría a producir petróleo un año y medio después de que se firme el contrato porque se debe reacondicionar todo el campo. Esto, debido a que, por los años que ha estado detenido [desde el 2020] la selva ha cubierto todos los caminos y hay que implementar 600 kilómetros de nuevas vías para empezar los trabajos y llegar a las baterías. Y lo mismo ocurre con las bombas sumergibles, que deben estar malogradas. Se tiene que cambiar todo.

- ¿El lote 192 volvería a producir petróleo a maediados del 2028, si el contrato se firmase ahora?

Sí, porque hay que rehabilitar todo. Pero el socio que Petro-Perú tiene ahora [Cheiron] es el que va a hacer la inversión.

- ¿Ese lote se está entregando por una negociación directa, no por concurso?

Petro-Perú fue el que nos presentó a Cheiron. No sabemos cómo lo ha elegido. Tengo entendido que han negociado con varios contratistas, Pero, dado que Petro-Perú está siendo reestructurado por Proinversión, esta agencia también ha participado en las negociaciones.

- ¿Proinversión ha participado en el proceso?

Ha participado en las negociaciones que hemos tenido para modificar el contrato. Ellos han estado como veedores.

- Volviendo al tema de la calificación de Cheiron. ¿Sobre qué bases obtuvo su calificación positiva? ¿Es una empresa con espaldas financieras?

Sí. Tiene capacidad financiera y también capacidad operativa porque maneja campos petroleros en Egipto, México y Rumania. Produce 132 mil barriles por día (bpd) de petróleo. Cheiron tiene suficiente capacidad para enfrentar el contrato y para hacerse cargo de la operación.

El contrato del lote 192 entre Petro-Perú y Cheiron debe ser aprobado mediante decreto supremo para su firma en Palacio. (Foto: Diana Chávez para El Comercio) / DIANA CHAVEZ

- ¿Quién va a pagar la deuda que Petro-Perú tiene con los proveedores del lote 192? ¿Será Cheiron?

Esa deuda se va a pagar. Parte del convenio con Cheiron es que va a haber un fideicomiso que va a permitir pagar la deuda. Todo se va a pagar.

- ¿Y cómo queda Altamesa, el exsocio de Petro-Perú que abandonó el proyecto debiendo dinero a todo el mundo?

Altamesa era socio de Petro-Perú, por tanto, le corresponde a Petro-Perú ver cómo queda ese tema. Para nosotros el contratista era el consorcio Petro-Perú-Altamesa. Ellos deben tener un JOA (Joint Operating Agreement) con los detalles. Sobre eso no tengo información.

- Recapitulando. ¿Estarían por salir los decretos supremos de los lotes 192 y 208, para su posterior firma en Palacio?

Sí, pero hay otro lote, el 206, que ya tiene decreto supremo y en estos días debemos estar firmando el contrato respectivo con su operador, Colombian Green.

Más petróleo

- ¿El 206 es un nuevo lote, como el 208?

Es un lote que fusiona los lotes II y XV, que pertenecieron a Petromont. Con la firma de este contrato y la licitación de los lotes 207 (otrora XIII-A, que se adjudicará el 21 de octubre) y Z-69, estaríamos culminando con encontrar operadores para los lotes del Noroeste a fin de concentrarnos en otras áreas qué requieren también nuestra dedicación.

- ¿Cómo avanza la licitación del lote Z-69?

Ya hemos conversado con Petro-Perú para ver el tema de sus activos. Ellos han propuesto, en coordinación con Proinversión, la venta de esos activos (plataformas marinas) al nuevo operador que saldrá de la licitación, y se han reservado un porcentaje del 25% si es que califican para poder ser socios allí.

El lote Z-69, otrora lote Z2B, será licitado por Perú-Petro en febrero del 2027. Petro-Perú tiene la opción de obtener el 25% del proyecto.

- ¿Petro-Perú va a ser socio del nuevo operador?

No necesariamente. Solamente si lo desea y si califica, con hasta el 25%.

- ¿Al final, Petro-Perú se quedaría solamente con una participación en el lote X, en Talara?

Es socio en el lote X, con el 40%. Y, en lote 192 también va a quedar como socio, con el 25%. Ahora falta ver que hará con el lote 64 (Loreto), que también está en su poder. Vamos a empezar a coordinar con ellos y con Proinversión. Lo ideal sería que busquen un socio privado [como en el lote 192] para que haga la inversión, porque en ese lote hay crudo liviano que podría ayudar a sacar el crudo pesado del lote 192.

- ¿En cuánto aumentaría la producción de petróleo con estos nuevos contratos?

Yo estimo que la primera producción de lote 192 debe ser de unos 5 mil barriles por día. Más la producción de los otros lotes, podríamos estar subiendo en 10 mil barriles por día, y ojalá me quede corto porque Petrotal va a aumentar su producción.

- Petrotal dice que va a volver a producir 20 mil barriles por día de petróleo, es cierto.

Ellos también van a invertir en exploración y perforación de pozos. Y cuando se reactive el lote 192 también esperamos que se reactive el Oleoducto Norperuano. A eso también apuntamos, a que se reactive el Oleoducto y que pueda generar atractivo para esos lotes.

Es bueno oír eso porque hay especialistas que señalan que Perú-Petro debe tener metas. ¿Tienen metas de producción e inversión?

Tenemos metas que nos pone el Fonafe. Por ejemplo, este año nos había puesto como meta firmar cuatro contratos de licencia, y vamos a aprobar cinco. El Fonafe nos controla bien, y en base a eso trabajamos para cumplir nuestras metas internas porque tenemos un convenio con nuestros trabajadores, el cual dice que si cumplen las metas propuestas obtienen un bono. Eso es importante porque tienen esa motivación extra.

TotalEnergies está interesado en suscribir dos contratos de exploración frente a Lambayeque. | Foto: AFP

Petróleo en el mar

- ¿Este año van a aprobar cinco nuevos contratos de licencia? No recuerdo hace cuantos años se firmaron tantos en un año, pero fue hace mucho.

Así es. Esperamos que antes del próximo año podamos tener más de cinco o seis contratos nuevos. Parte de ello tendrá que ver con nuestra gestión, y otra parte con que el Gobierno suscriba los contratos.

- Este año firmarían los contratos de los lotes 192, 206 y 208. ¿Qué otros contratos esperan firmar?

Estamos negociando dos posibles contratos de licencia para exploración y explotación.

- ¿Con qué empresas?

Con Total Energy. Es un consorcio que integran Total, Petrobras y Qatar Energy, pero el líder del consorcio es Total. Ellos serían los operadores de dos nuevos lotes que están frente a las costas de Lambayeque.

- ¿Cerca a los lotes de Anadarko?

Son continuos a los lotes que tiene Anadarko. Ya estamos prácticamente de acuerdo, pero hay dos puntos sobre los que ellos necesitan aprobación de sus directorios. Solucionado eso, podríamos tener un acuerdo y firmar esos dos contratos en noviembre.

- ¿Cómo se denominan esos lotes?

Son los lotes Z-70 y Z-71, y en ellos ya hemos hecho participación ciudadana.

Condor Energies y Anadarko albergan la esperanza de hallar gas y petróleo, respectivamente, frente a las costas de Tumbes y Lambayeque. / Karen Guardia

- ¿Son nuevas áreas?

Son áreas que vienen de unos convenios de evaluación técnica. Tienen perforaciones antiguas realizadas por empresas petroleras hace muchos años. Total ha revaluado esa información y ahora, con nuevas tecnologías empleadas por ellos, consideran que puede haber hidrocarburos en Lambayeque. Nosotros ya hemos estado en Lambayeque reuniéndonos con la sociedad civil, con la Cámara de Comercio y los colegios profesionales, y hemos firmado un acuerdo con la universidad Pedro Ruiz Gallo. Todo el mundo está muy interesado en que esto se pueda concretar y que pueda haber descubrimientos.

- El mar peruano vuelve a cobrar interés con todo esto.

Sí. Y también vamos a iniciar la negociación por el lote Z-72 que queda frente a Tumbes. Eso también viene de un CET y allí está la compañía Condor Energies, que es australiana. Ellos ya manifestaron su intención de negociar y fueron calificados por Perú-Petro. En estos días vamos a tener la participación ciudadana y a continuación empezaría la negociación.

- ¿El lote Z-70 no es el área que hace poco exploraba Karoon?

No, pero está cerca del área que operaba Karoon. El lote abarca la zona de Piedras Redondas, dónde ya ha habido descubrimientos. Condor ha reevaluado esos trabajos antiguos y considera que hay gas en grandes cantidades, así que ha manifestado su interés en firmar un contrato de exploración. Tenemos mucha ilusión de que se suscriba antes de fin de año.

- Son buenas noticias que contrarrestan el retiro de Chevron del lote Z-62.

Chevron se retiró del lote Z-62, pero se mantiene en los lotes Z-61 y Z-63. Anadarko y Westlawn (sus socios) han pasado a la tercera etapa de exploración y el próximo año ya deben realizar la perforación del primer pozo en el lote Z-62. Ellos están haciendo todos los trámites y licencias para llegar a la fecha. Hay mucha esperanza de que van a encontrar unos volúmenes grandes de petróleo. Esperamos que eso cambie la historia de los hidrocarburos en el Perú.

- ¿Anadarko va a perforar el lote Z-62 con o sin un nuevo socio?

No necesariamente están buscando un nuevo socio. Ellos han dicho que la exploración la van a asumir entre los dos socios actuales. Van a tomar la parte de Chevron y si una tercera empresa quiere entrar, ellos no están opuestos, pero no están buscando socios. Nos han dicho que el pozo va de todas maneras. Eso nos da tranquilidad y esperamos que se pueda concretar.