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Resumen

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"El Minem y el MEF], pero ya saben la urgencia de reactivar el lote 192", señala Esteban Bertarelli. (Foto: Perú-Petro)
"El Minem y el MEF], pero ya saben la urgencia de reactivar el lote 192", señala Esteban Bertarelli. (Foto: Perú-Petro)
Por Juan Saldarriaga

“Este año el Fonafe nos había puesto como meta firmar cuatro contratos de licencia, y vamos a aprobar cinco”, apunta Esteban Bertarelli, presidente de Perú-Petro. La agencia estatal acaba de dar luz verde a la asociación entre Petro-Perú (25%) y la egipcia Cheiron (75%) para operar el lote 192 y se apresta a sumar nuevos contratos en Piura y el ‘off-shore’ con empresas Top globales como TotalEnergies y Petrobras. Sobre esto conversamos con el presidente de la agencia de hidrocarburos.

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