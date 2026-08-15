La economía peruana registró un crecimiento interanual de 1,75% en junio, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

A nivel acumulado, en el primer semestre del año, el producto bruto interno (PBI) creció 3,05% frente al mismo periodo de 2025.

Sectores

De acuerdo con el reporte, el sector que más creció fue construcción (9,04%), seguido por el comercio (7,81%). Asimismo, hubo un incremento en la producción de electricidad, gas y agua; alojamiento y restaurantes; transportes; telecomunicaciones; servicios prestados a empresas; administración pública; financiero y seguros; y otros servicios.

En cambio, se registró una disminución en la manufactura (6,19%), minería e hidrocarburos (2,18%), agropecuario (8,12%) y pesca (51,94%).

Caídas

Justamente, en la manufactura, el INEI señaló que cayó el subsector fabril primario un 18,40% ante la menor elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos, y de igual manera en la fabricación de productos de refinación del petróleo y en la elaboración del azúcar.

Asimismo, el subsector fabril no primario cayó 1,65% ante una contracción de bienes intermedios y bienes de consumo, mientras que aumentó la industria de bienes de capital.

Por otro lado, el subsector minero cayó 2,52% explicado por la disminución en la producción de zinc, cobre, plata, plomo y oro. En contraparte, se ha dinamizado la producción de hierro, molibdeno y estaño.

Asimismo, en el agropecuario, si bien hubo un aumento de 1,69% en el subsector pecuario, el agrícola cayó 11,96% por menores niveles en la producción de aceituna, arroz cáscara, cebolla, trigo, cebada grano, palta y café. Esto se debe a una menor superficie sembrada y aunado a factores climatológicos adversos.

A su vez, la caída en el sector pesquero se debe a una baja extracción de especies de origen marítimo (-55,09%) para consumo humano indirecto por un menor desembarque del recurso de anchoveta (-99,9%). También decreció en 22,29% la pesca continental.