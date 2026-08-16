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Resumen

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El deterioro del sistema de salud se hizo más evidente en estas últimas semanas.
El deterioro del sistema de salud se hizo más evidente en estas últimas semanas.
Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

El deterioro del sistema de salud se hizo más evidente en estas últimas semanas. Las deficiencias en la atención y la creciente insatisfacción de los usuarios son algunos de sus síntomas. Abordar una reforma del sector requiere una mejor gobernanza, infraestructura y equipos, y una provisión del servicio eficiente y oportuna en alianza con el sector privado.

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