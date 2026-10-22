EsSalud envió los insumos y medicamentos para diferentes nosocomios de Loreto. (Foto: EsSalud)
EsSalud envió los insumos y medicamentos para diferentes nosocomios de Loreto. (Foto: EsSalud)
Por Redacción EC

EsSalud envió un cargamento con más de 1.5 toneladas de medicamentos, insumos y dispositivos médicos destinados a la Red Asistencial Loreto. La presidenta ejecutiva de la institución, Zulema Tomas, anunció el traslado de estos suministros para mejorar la capacidad de respuesta sanitaria de los establecimientos de salud en la región amazónica.

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