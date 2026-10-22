EsSalud envió un cargamento con más de 1.5 toneladas de medicamentos, insumos y dispositivos médicos destinados a la Red Asistencial Loreto. La presidenta ejecutiva de la institución, Zulema Tomas, anunció el traslado de estos suministros para mejorar la capacidad de respuesta sanitaria de los establecimientos de salud en la región amazónica.

El cargamento comprendió 22 productos farmacéuticos y 26 dispositivos médicos destinados a la red hospitalaria de la región. Estos materiales asistenciales aseguran la continuidad de los tratamientos farmacológicos de los pacientes y garantizan el abastecimiento oportuno en las farmacias de los diversos centros asistenciales del departamento de Loreto.

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La carga incluyó cinco camillas para el área de Emergencia y una incubadora con monitor para el servicio de Pediatría del Hospital III Iquitos. Este equipamiento médico especializado fortalece la capacidad operativa y la atención inmediata de los pacientes que requieren cuidados intensivos e intermedios en la capital loretana.

En forma simultánea, la estrategia itinerante de Hospital Perú brindó atención especializada a más de 5,500 asegurados durante su permanencia en el territorio regional. Un contingente compuesto por 26 profesionales de la salud viajó desde la ciudad de Lima para trabajar de manera conjunta con el personal asistencial de la zona.

EsSalud envió los insumos y medicamentos para diferentes nosocomios de Loreto. (Foto: EsSalud)

Las jornadas médicas ofrecieron consultas en especialidades de alta demanda poblacional en las áreas de cardiología, gastroenterología, ginecología y oftalmología. Asimismo, el equipo de profesionales de la salud efectuó cirugías de cataratas con el objetivo de reducir los tiempos de espera y mejorar la calidad de vida de los usuarios.

Las actividades asistenciales cubrieron las instalaciones del Hospital III Iquitos, del Centro de Atención Primaria CAP III Iquitos y del CAP II San Juan Bautista. El personal médico fijó una meta final superior a las 6,500 atenciones integrales para responder a las necesidades sanitarias de los asegurados loretanos.

Esta intervención dio continuidad a los compromisos asumidos por la titular del Seguro Social el pasado 1 de octubre durante su visita a la ciudad de Iquitos. En aquella oportunidad, la funcionaria recogió las principales demandas de los establecimientos sanitarios y de la población de la Amazonía peruana.