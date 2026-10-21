El nuncio apostólico en el Perú, Paolo Rocco, confirmó que el papa León XIV mantendrá su viaje oficial a suelo peruano durante el mes de noviembre. La autoridad eclesiástica anunció que se mantiene la expectativa por la visita de una comitiva de avanzada para ultimar los detalles del viaje del Sumo Pontífice para el 12 de noviembre.

“Hasta el momento está todo confirmado. Acabo de hablar con el comité de avanzada, que va a llegar en los próximos días y está todo confirmado, y el Santo Padre, como se veía esta mañana durante la audiencia general, está perfectamente restablecido”, declaró Rocco en diálogo con RPP Noticias. El diplomático del Vaticano sostuvo que el Pontífice se encuentra restablecido de su salud tras su reciente intervención quirúrgica por un cáncer de pulmón.

La agenda del papa León XIV prevé recorridos por cuatro ciudades del territorio nacional dentro del programa inicial establecido por la Santa Sede. Entre las localidades ratificadas figura Cusco, luego de evaluarse adecuadamente las condiciones geográficas y la altitud de la región imperial.

“El programa de visitar a las cuatro ciudades está confirmado”, afirmó Paolo Rocco, quien también destacó el trabajo coordinado entre la Iglesia y el Ejecutivo. Los equipos técnicos definirán los aspectos logísticos y operativos clave antes del arribo de la máxima autoridad de la Iglesia católica, incluyendo temas relacionados a su salud.

“El Papa ha sido operado, se está previendo esto. Siempre en todos los viajes del Santo Padre están previstas estas medidas”, manifestó el nuncio apostólico. Una tercera delegación vaticana llegará el 26 de octubre para inspeccionar los recintos elegidos y verificar los estrictos protocolos de seguridad.

Vaticano confirma favorable estado de salud del papa León XIV

La Dirección de Sanidad e Higiene de la Santa Sede informó que los exámenes histológicos y moleculares al papa León XIV confirmaron un adenocarcinoma pulmonar localizado en la salud del Santo Padre. Los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora firmaron el reporte oficial emitido desde el Vaticano el 21 de octubre.

Una evaluación oncológica posterior determinó que el Sumo Pontífice no necesitará ningún tratamiento médico adicional para su completa recuperación. El procedimiento quirúrgico realizado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli logró la extracción exitosa y total del tejido tumoral afectado.

El obispo de Roma retomó sus actividades públicas habituales y dirigió la tradicional audiencia general ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro. La feligresía peruana aguarda con enorme expectativa la llegada del líder católico programada del 11 al 16 de noviembre.