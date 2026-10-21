El papa León XIV saluda desde la ventanilla del coche al salir del Vaticano antes de ser ingresado en el Hospital Universitario Gemelli de Roma para una operación en la que se le extirpará un nódulo del pulmón. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
El papa León XIV saluda desde la ventanilla del coche al salir del Vaticano antes de ser ingresado en el Hospital Universitario Gemelli de Roma para una operación en la que se le extirpará un nódulo del pulmón. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
/ TIZIANA FABI
Por Redacción EC

El nuncio apostólico en el Perú, Paolo Rocco, confirmó que el papa León XIV mantendrá su viaje oficial a suelo peruano durante el mes de noviembre. La autoridad eclesiástica anunció que se mantiene la expectativa por la visita de una comitiva de avanzada para ultimar los detalles del viaje del Sumo Pontífice para el 12 de noviembre.

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