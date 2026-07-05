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Resumen

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(Foto: Andina)
(Foto: Andina)
Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

La vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales vuelve al centro de atención por la alerta de un posible FEN costero de intensidad fuerte y el temor de que un terremoto como el ocurrido en Venezuela suceda en el Perú. De ocurrir, se pondrá a prueba nuevamente la limitada capacidad del Estado, que suele reaccionar más que prevenir sus posibles impactos. Todo ello en un contexto de amplias brechas de infraestructura, condiciones inadecuadas de un alto número de viviendas informales y serias limitaciones para gestionar los recursos para la prevención del riesgo de desastres.