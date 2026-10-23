El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que la inversión minera acumulada de enero a agosto 2026 sumó US$4.813 millones, registrando un crecimiento de 42,7% respecto al mismo periodo del año anterior, y evidenciando el dinamismo de la inversión en el sector, lo que fortalece las perspectivas de desarrollo de nuevos proyectos y ampliación de las operaciones existentes.

A través del Boletín Estadístico Minero (BEM), que elabora la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem, se señaló que, solo en agosto 2026, el subsector minero registró una inversión de US$696 millones, un incremento interanual de 30.4%, el segundo de mayor nivel mensual del año.

Respecto al rubro Infraestructura, la inversión acumulada al octavo mes del 2026 registró US$1.308 millones, superando en 65,7% la cifra registrada en similar periodo del 2025. Con este resultado, concentró el 27,2% de la inversión minera total, manteniéndose como el principal destino de los recursos de inversión acumulados en el subsector.

En el rubro Desarrollo y Preparación, la inversión acumulada, a agosto de 2026, ascendió a US$1.031 millones, superando en 106,7% el monto reportado en similar periodo de 2025. Esta ejecución representó el 21.4% de la inversión minera total acumulada a nivel nacional.

Mientras en el rubro Planta de Beneficio, la inversión acumulada de enero a agosto del 2026, ascendió a US$839 millones, cifra superior en 22,4% a lo alcanzado en similar periodo de 2025. En tanto, en el rubro de Exploración, la inversión acumulada de enero a agosto del 2026 alcanzó US$476 millones, superando en 1,2% la cifra obtenida en similar periodo de 2025.

Finalmente, en el rubro Otros (construcción de represas, reasentamiento, intangibles, compra de terrenos, etc.), la inversión acumulada, totalizó US$579 millones, superando en 69.5% lo obtenido en idéntico periodo de 2025.

A nivel de departamentos, Arequipa es el principal destino de la inversión minera en el país entre enero y agosto del 2026 con US$789 millones, equivalente al 16,4% del total nacional. Le sigue Ica con US$648 millones (13,5 %) y Moquegua con US$479 millones (10,0%), respectivamente.