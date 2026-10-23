Solo en agosto 2026, el subsector minero registró una inversión de US$696 millones, un incremento interanual de 30.4%, el segundo de mayor nivel mensual del año. Foto: EC.
Solo en agosto 2026, el subsector minero registró una inversión de US$696 millones, un incremento interanual de 30.4%, el segundo de mayor nivel mensual del año. Foto: EC.
Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que la inversión minera acumulada de enero a agosto 2026 sumó US$4.813 millones, registrando un crecimiento de 42,7% respecto al mismo periodo del año anterior, y evidenciando el dinamismo de la inversión en el sector, lo que fortalece las perspectivas de desarrollo de nuevos proyectos y ampliación de las operaciones existentes.

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