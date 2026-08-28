Benavides explicó que el encuentro congregará a autoridades, empresas, representantes de la academia, especialistas y comunidades para abordar, sobre la base de evidencia, temas relevantes para el futuro de la actividad minera. (Foto: IIMP)
Benavides explicó que el encuentro congregará a autoridades, empresas, representantes de la academia, especialistas y comunidades para abordar, sobre la base de evidencia, temas relevantes para el futuro de la actividad minera. (Foto: IIMP)
Por Redacción EC

Roque Benavides, presidente de Expomina Perú 2026, señaló que el encuentro buscará consolidar al Perú como un punto de conexión para la minería mundial, reuniendo en Lima a representantes de la industria provenientes de más de 30 países.

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