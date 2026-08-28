Esta expansión estará favorecida por el avance de los proyectos mineros, cuyas inversiones alcanzarían los US$7 mil millones en el presente año. Foto: GEC.
Esta expansión estará favorecida por el avance de los proyectos mineros, cuyas inversiones alcanzarían los US$7 mil millones en el presente año. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyectó un crecimiento de la economía peruana de 3,4% tanto en 2026 como en 2027, según el Marco Macroeconómico Multianual 2027 -2030. El documento, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, señala que el dinamismo del PBI estará sustentado principalmente en el impulso de la inversión privada, que crecería 10,5% en 2026.

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