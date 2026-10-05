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Resumen

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Exportaciones. (Foto: GEC)
Exportaciones. (Foto: GEC)
/ LUCERO DEL CASTILLO
Por Christian Silva

Nuestro país se ha acostumbrado a observar en estos últimos años un crecimiento en el valor de las exportaciones. Con una apertura comercial amplia, ya en el 2025 habíamos registrado envíos por US$91.405 millones, representando un salto de 22,7% frente al 2024.