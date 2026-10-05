Esta tendencia continuaría este año. Y es que hasta julio, las exportaciones peruanas alcanzaron los US$63.521 millones, lo que representa un crecimiento del 33,3% frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Precios de metales

Los especialistas consultados por este Suplemento apuntan que este crecimiento se sostiene principalmente por los altos precios de los metales.

Cabe recordar que los despachos tradicionales de minería concentraron el 65% de la canasta exportadora en el 2025. Además, los dos principales productos que envía el Perú al exterior son el cobre y el oro.

En el caso de la libra de cobre, su cotización promedio superó los US$6,51 en agosto, cuando hace dos años estaba en US$4,07, según el Banco Central de Reserva del Perú. Sobre la onza de oro, su precio promedio fue de US$4,411 en agosto.

Katherine Salazar, analista senior de Estudios Económicos de Scotiabank, estima que el precio promedio del cobre estaría en US$6,15 este año, representando esta cifra un incremento promedio del 36% frente al promedio del 2025.

La especialista explica que la oferta continuará creciendo a un menor ritmo que la demanda, observándose interrupciones y limitaciones en países como Chile, la República Democrática del Congo e Indonesia. En el caso peruano, el crecimiento de la producción es de 2,2%.

Sobre el oro, agregó que el precio promedio estaría en US$4.500 la onza, lo que representa un aumento de 31% versus el 2025.

(Imagen: Andina)

Martín Valencia, gerente de Estudios Económicos el Instituto Peruano de Economía (IPE), precisa que si bien hubo un retroceso en el precio internacional del oro y del cobre tras haber alcanzado un pico en verano, aún se siguen observando niveles altos en estos dos metales.

“Los precios del cobre y el oro siguen estando a niveles superiores que en la primera mitad del año pasado”, señala.

Esto, añade, ha sopesado las caídas de la harina de pescado, en la agroexportación y en el sector textil.

No basta con mirar solo el crecimiento del valor. Mercedes Obregón, especialista senior en Comercio Exterior de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), apunta que, frente a los valores exportados, el volumen de cobre enviado al exterior aumentó 3,2% entre enero a julio frente al mismo período de 2025 y el oro, 0,1%.

Si bien el país se ve beneficiado por la alta cotización de los metales, se podría tener una mayor recaudación en un escenario donde hubiera un mayor volumen minero exportado, añade.

A su vez, Edgar Vásquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios de la Asociación de Exportadores (Cien-Adex), considera que si no fuera por el buen nivel en el precio de metales, las exportaciones podrían estar disminuyendo por el deterioro del volumen enviado al exterior.

Justamente, él apunta a que, en el caso minero, esto se debe a que la inestabilidad política de los últimos años, propuestas de gobiernos anteriores para cambiar las legislaciones, entre otros aspectos, han generado que no haya aumentado el volumen, pese a los niveles históricos de las cotizaciones internacionales del cobre y el oro.

“Si hubiesen existido ampliaciones y nuevas minas, estaríamos, de alguna manera, aprovechando el ‘boom’ de manera impresionante”, comenta.

Agroexportación

Obregón apunta a que si bien se ha dado un crecimiento de las agroexportaciones de 2% entre enero y julio del 2026 frente al mismo período de 2025, también se ha observado una caída en los meses de mayo, junio y julio.

Ello, explica, se sustenta por la contracción en las exportaciones de valor del cacao, cuyos precios a nivel internacional se han regularizado.

A su vez, Claudia Sícoli, directora de la carrera de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), sostuvo que en el primer semestre del 2026 los envíos de cacao cayeron un 50%, las mandarinas en un 30% y el espárrago en un 4%.

Como señala Vásquez de Cien-Adex, este año viene siendo complejo para los envíos de los productos agrarios, sea por factores climatológicos como el fenómeno de El Niño o por decisiones empresariales. En este último caso, sostuvo que los envíos de espárragos están disminuyendo ante la conversión de las tierras en las que se cultiva este producto para que se produzcan otros frutos, como los arándanos.

Asimismo, indicó que por la situación climática se ha observado un adelanto en la cosecha de arándanos.

Justamente, Vásquez indicó que entre enero y julio hay productos con un precio elevado de exportación frente al año pasado y un aumento de volumen, como en arándanos, uvas, quinua, jugos concentrados de maracuyá, limón tahiti, entre otros.

Agrega que los mangos, los espárragos y algunas frutas congeladas han disminuido en volumen, pero su precio es mayor que el año pasado.

También señaló que hay productos que registran una caída en volumen y, también, un menor precio como el café y el kión.

Volumen de mango afectado.(Foto: GEC) / SILVIA NEYRA

Rony Corvera, director de Preciso Consultoría, comentó en la edición de Día 1 del 7 de setiembre que por el fenómeno de El Niño se observarían afectaciones en el arándano, la palta, la mandarina, las uvas y los plátanos.

Vásquez y Obregón señalan que los efectos se observarían en las cifras de exportación de octubre y febrero, con un Niño de magnitud fuerte y extrema.

“Los que van a tener más afectación son los que dependen de la infraestructura pública: los medianos, pequeños y microagricultores, sobre todo, aquellos que utilizan tierras no apropiadas, cercanas a ríos, lechos, quebradas y que no tienen capacidad para proteger sus infraestructuras, hacer investigación y desarrollo de semillas”, añade Vásquez.

Es así que, señala el director de Cien-Adex, se espera que las agroexportaciones alcancen los US$14.900 millones al cierre de este año, cifra revelada durante la Expoalimentaria 2026. Esto significa un crecimiento de 2,5% frente al 2025.

Para el 2027, indica que los efectos más duros de El Niño estarían en la primera parte del año. Sin embargo, en la segunda mitad la campaña de exportación sería más fuerte para productos como arándanos y uvas.

Por rebote estadístico, estima que el sector crecería 8,4% y superaría los US$16.000 millones, aunque recordó que los resultados son mixtos para los productos agrarios.

Expectativa

Para este año, la meta del Mincetur es alcanzar los US$100.000 millones en exportaciones. Esta cifra, según Obregón y Valencia, se podría alcanzar por el escenario favorable de los precios de los metales.

Incluso, Vásquez señala que, en una estimación preliminar, se podría superar los US$110.000 millones.

Además, Salazar proyecta que los envíos bordearían dicha cifra, siendo este un crecimiento cercano al 20% versus el 2025. Así, las exportaciones mineras se aproximarían a los US$80.000 millones, mientras que las exportaciones no tradicionales aumentarían alrededor del 1%.

Explicó que, además del menor volumen de la agroexportación, habría menor cantidad de envío de textiles por una caída en la demanda desde Estados Unidos.

Por su parte, Sícoli apunta a que hay potencial para el desarrollo de sectores que no se verían opacados por el fenómeno de El Niño, como el maderero.