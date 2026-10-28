El ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Rogers Martín Valencia, reveló que, hasta la fecha, no se han iniciado conversaciones directas con empresas interesadas en operar las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP). Según explicó, esto responde a que todavía faltan definir lineamientos normativos, tributarios y operativos necesarios para su implementación.

“No ha habido conversaciones directas con interesados. Todavía hay pasos que seguir y, después de esto, viene la promoción de las zonas. Sin perjuicio de ello, sí ha habido preguntas específicas de algunos representantes”, explicó durante su presentación sobre el avance de las ZEEP ante la Comisión de Economía del Congreso de la República.

Entre los aspectos pendientes figura la reglamentación tributaria y aduanera. Aunque la ley y el reglamento general del sector ya fueron aprobados, todavía falta que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) culmine y emita las disposiciones específicas en estas materias. Sin estas reglas, no sería posible iniciar una promoción internacional de las ZEEP, a través de Proinversión y Promperú, con la certeza necesaria para que los inversionistas conozcan las condiciones fiscales bajo las cuales operarían.

Asimismo, se requiere completar la integración y la interoperabilidad de los sistemas de información entre la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

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Una vez completado el marco normativo y operativo, la creación de cada ZEEP deberá seguir un procedimiento formal de cuatro etapas. Entre los requisitos figura la aprobación de un proyecto de ley específico, que deberá tramitarse ante la Cámara de Diputados y el Senado, así como la participación en un concurso público y el cumplimiento de exigencias técnicas de infraestructura, como contar con un área mínima de 90 hectáreas y realizar inversiones mínimas.

Valencia destacó que las zonas francas de países de la región, como Costa Rica, Colombia y Uruguay, generan entre dos y siete veces el valor invertido en competitividad e ingresos acumulados.

“El Estado espera atraer inversiones internacionales de sectores que en el Perú no está trabajando todavía hoy y que esas inversiones generen empleo de calidad. También espera que las zonas económicas especiales consigan los recursos, las materias primas, lo que necesiten para producir en el país y en consecuencia se diversifiquen nuestras exportaciones con bienes de mayor valor agregado”, destacó el ministro.