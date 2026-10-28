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Resumen

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Tienen una exoneración del Impuesto a la Renta del 0 % únicamente durante los primeros 5 años. Posteriormente, la tasa se incrementa de manera escalonada a lo largo de un período de 25 años hasta igualar el régimen tributario general.
Tienen una exoneración del Impuesto a la Renta del 0 % únicamente durante los primeros 5 años. Posteriormente, la tasa se incrementa de manera escalonada a lo largo de un período de 25 años hasta igualar el régimen tributario general.
Por Maritza Saenz

El ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Rogers Martín Valencia, reveló que, hasta la fecha, no se han iniciado conversaciones directas con empresas interesadas en operar las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP). Según explicó, esto responde a que todavía faltan definir lineamientos normativos, tributarios y operativos necesarios para su implementación.

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