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Cómo las ZEEP transformarán las exportaciones peruanas

“Las ZEEP representan una oportunidad concreta para que nuestro país pase a exportar productos con mayor valor agregado”.

    Teresa Mera Gómez
    Por

    Ministra de Comercio Exterior y Turismo

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    "El reto no termina en la aprobación de la norma. El siguiente paso es posicionar activamente este modelo en el escenario internacional, promoviendo al país como un destino atractivo para la inversión". Foto: Andina
    "El reto no termina en la aprobación de la norma. El siguiente paso es posicionar activamente este modelo en el escenario internacional, promoviendo al país como un destino atractivo para la inversión". Foto: Andina

    El Perú ha marcado un antes y un después en su estrategia de desarrollo productivo. La puesta en marcha del nuevo modelo de zonas económicas especiales privadas (ZEEP) no es una herramienta más en la política económica y comercial, sino que es un paso clave en lo que queremos para el país en los próximos años. En un contexto global más competitivo, necesitamos reglas modernas, inversión y visión de largo plazo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.