El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) publicó hoy en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano el DS 005-2026-Mincetur, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 32449, que define el marco normativo de creación, autorización y funcionamiento de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) en el país.

La norma, que lleva la rúbrica del presidente, José María Balcázar, aprueba el reglamento que permite poner en marcha un instrumento estratégico orientado a atraer inversiones de alto impacto, generar empleo formal de calidad y dinamizar la actividad industrial con enfoque descentralizado.

“La aprobación de este reglamento es un paso fundamental para transformar la estructura productiva del país. Las ZEEP nos permitirán avanzar hacia una economía de mayor valor agregado, incorporando innovación, tecnología y nuevos motores de crecimiento que impulsen la productividad y la competitividad del Perú”, señaló el ministro de Comercio y Turismo, José Reyes.

El documento aprobado establece aspectos esenciales para el funcionamiento de las ZEEP, como el procedimiento de creación de las zonas, la selección de operadores, las actividades permitidas y los mecanismos de supervisión y control. Con este marco normativo, se busca descentralizar las oportunidades de inversión, permitiendo que nuevas regiones se integren a las cadenas globales de valor.

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La primera etapa para la creación de una ZEEP será la de calificación de la Zona, seguido de la autorización del Operador Privado, donde se evaluarán las solicitudes de los postores, quienes deberán cumplir requisitos como ser una persona jurídica en el Perú, un compromiso de inversión mínima de 1,500 UIT en 2 años, entre otros.

Asimismo, ha sido elaborado de manera articulada con entidades públicas, como los ministerios de Economía y Finanzas, y de la Producción, incorporando los aportes del sector privado recogidos en una serie de reuniones técnicas y el proceso de prepublicación del proyecto de reglamento.