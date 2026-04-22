Resumen

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El documento aprobado establece aspectos esenciales para el funcionamiento de las ZEEP. Foto: GEC.
El documento aprobado establece aspectos esenciales para el funcionamiento de las ZEEP. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) publicó hoy en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano el DS 005-2026-Mincetur, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 32449, que define el marco normativo de creación, autorización y funcionamiento de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) en el país.

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