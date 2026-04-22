La cadena peruana de centros comerciales Real Plaza anunció el desarrollo de un nuevo centro comercial en Trujillo con una inversión de S/500 millones, en el espacio donde antes estuvo operativo el centro comercial que sufrió la caída del techo del patio de comidas en febrero del año pasado.

Esta inversión, indicaron desde Real Plaza, es considerada la mayor que ha realizado en un centro comercial en el país. Su ejecución permitirá la generación de más de 12 mil empleos directos e indirectos, estimó la operadora de centro comerciales del Grupo Intercorp.

“Con el nuevo Real Plaza Trujillo buscamos contribuir a una nueva etapa para la ciudad, con un fuerte compromiso con la comunidad y su desarrollo. Este proyecto es el más grande en el que nos hemos embarcado y apunta a ofrecer a Trujillo el centro comercial más moderno del país”, afirmó Hernán Malpartida, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Real Plaza.

El nuevo centro comercial contará con más de 83.000 m² de área comercial, lo que representa un crecimiento de aproximadamente 57% respecto al mall anterior. El proyecto incluirá un segundo nivel y contará con seis tiendas de gran formato, más de 115 marcas, más de 1.500 estacionamientos, así como espacios enfocados especialmente para la comunidad.

“Este proyecto refleja nuestro compromiso con Trujillo. Es una inversión importante que no solo generará empleo, sino que busca ofrecer un espacio moderno, más completo y alineado con lo que hoy necesita la ciudad”, añadió Malpartida.

El ejecutivo ha aclarado que no se trata de una remodelación ni una ampliación, sino de un centro comercial completamente nuevo, cuya construcción incorporará estándares internacionales en todas sus etapas. La etapa de la construcción se estima en un plazo aproximado de dos años, una vez culminadas las etapas de diseño y los permisos correspondientes.

En un documento compartido por la operadora, se detalla que se contará con una doble revisión independiente del diseño estructural, eléctrico y de seguridad, la supervisión técnica especializada durante el proceso constructivo y la validación integral de los sistemas antes de su puesta en operación, “lo que permitirá asegurar un desarrollo más riguroso, controlado y confiable en todas las etapas del proyecto”, aseveran.

A diferencia del ‘mall’ anterior, que era cerrado, este nuevo centro comercial contará con un gran parque de acceso libre, con fuentes de agua, vegetación, áreas de descanso, zona de mascotas, y una explanada multiuso para activaciones culturales.

Asimismo, se contempla un nuevo boulevard gastronómico, con una variedad de restaurantes con terrazas abiertas, zonas de servicios financieros, y una moderna clínica que contará con un ingreso independiente. El segundo nivel contará con 6 tiendas ancla, más de 115 marcas y más de 1.500 estacionamientos.