Resumen

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Por Redacción EC

La cadena peruana de centros comerciales Real Plaza anunció el desarrollo de un nuevo centro comercial en Trujillo con una inversión de S/500 millones, en el espacio donde antes estuvo operativo el centro comercial que sufrió la caída del techo del patio de comidas en febrero del año pasado.

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