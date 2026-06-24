Luego que un automóvil se despistara y terminara dentro del acceso peatonal de la Estación Central del Metropolitano, ubicada a la altura del Centro Cívico en el Cercado de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), reveló las imágenes del por qué del accidente.

En ellas se observa primero a un auto deportivo circulando a gran velocidad. Segundos después, el vehículo afectado está por cruzar el semáforo ubicado en la avenida Paseo de la República, cuando es impactado por el lado izquierdo por otro auto de alta gama que, pese a intentar frenar, no logra evitar la colisión y provoca el choque.

El vehículo que cayó al acceso peatonal fue retirado de la Estación Central del Metropolitano tras permanecer varias horas atrapado. Fue gracias a que una grúa pesada de la Policía Nacional del Perú (PNP), permitió levantar la carrocería del auto negro.

En tanto, el auto deportivo que ocasionó este incidente también fue llevado a la dependencia policial, donde el chofer pasó los exámenes mecánicos correspondientes que exige el protocolo de accidentes de tránsito.

Un auto se despista cayendo en la misma entrada de la estación Central del Metropolitano.

En caso de un accidente, puedes llamar al sistema SAMU brinda atención médica de urgencia las 24 horas y de manera gratuita. Para solicitar asistencia, solo debes marcar el 106.

Asimismo, la Cruz Roja ofrece apoyo ante desastres naturales u otras situaciones que pongan en riesgo la salud, la seguridad o la vida; puedes acceder a este servicio humanitario sin costo llamando al 115.