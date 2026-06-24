El hecho se registró cuando el automóvil de color negro transitaba por la avenida Paseo de la República. Foto: Captura imágenes de la Municipalidad de Lima
El hecho se registró cuando el automóvil de color negro transitaba por la avenida Paseo de la República. Foto: Captura imágenes de la Municipalidad de Lima
Por Redacción EC

Luego que un automóvil se despistara y terminara dentro del acceso peatonal de la Estación Central del Metropolitano, ubicada a la altura del Centro Cívico en el Cercado de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), reveló las imágenes del por qué del accidente.

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